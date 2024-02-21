Filistin mitingindeki yumruklu saldırı davasında Ege Akersoy hakkında karar

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Fatih'te 1 Ocak sabah saatlerinde yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' mitingine katılan İsmail Aydemir elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürümüştü. Ege Akersoy, Haliç metrosu civarında tesadüfen karşılaştığı Aydemir'e "Sen Türk değil misin?" dedikten sonra yumruk atmıştı. Gözaltına alınan Akersoy tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve 17 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili Akersoy hakkında iki suçtan toplam 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

3'ÜNCÜ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki 3'üncü duruşmaya, tutuksuz sanık Ege Akersoy ve şikayetçi İsmail Aydemir katılmazken; taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatı Deniz Alp İmamoğlu, “Sanığın atılı suçu işlediği ve eylemine devam ettiği kamera kayıtlarından açıkça anlaşılmaktadır. Cezalandırılmasını talep ederiz" dedi. Sanık avukatı Ali Öztürk ise "Karşı taraf 'sana ne?' dedikten sonra yaralama olayı gerçekleşiyor. 'Arap sevicisisin' demesinde bir hakaret yok. Ayrıca halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu da oluşmamıştır" diyerek kasten yaralama suçundan lehine hükümler uygulanmasını, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ise beraatına hükmedilmesini istedi.

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YARALAMA SUÇUNDAN PARA CEZASI

Mahkeme, sanık Ege Akersoy hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrikö suçundan fiilin suç oluşturmadığı gerekçesiyle beraat kararı verirken, "Kasten yaralama" suçundan ise 2 bin TL adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

"PİŞMANIM" DEMİŞTİ

İlk duruşmaya katılan Ege Akersoy savunmasında, "31 Aralık günü arkadaşımda kalmıştım. Sabahında vapurla Kadıköy'den Karaköy'e geldim. Haliç metro civarında şikayetçi İsmail Aydemir'i gördüm. Elinde yeşil üzerinde Arapça yazılı bayrak vardı. Suudi Arabistan bayrağı olabileceğini düşündüm. Bu olay öncesinde Suudi Arabistan'da oynanmak istenen Galatasaray-Fenerbahçe maçında ülkemizin kurucu önderinin isminin anılmasından ve İstiklal Marşının okutulmasından rahatsız olmalarından dolayı ben bu bayrağın Türkiye içinde dolandırılmasından rahatsız oldum. Ayrıca 12 askerimizin şehit olmasından dolayı ülkemizde sadece Türk bayrağı dalgalandırılması gerektiğini düşündüm. O gün tesadüfen denk geldiğim müştekiye 'Sen Türk değil misin? Şu an hassas zamanlardayız, şehitlerimiz varken Türk bayrağının taşınması daha doğru' dedim. O da 'Sana ne? İstediğim bayrağı taşırım' dedi. Ardından bana doğru yaklaştığı sırada bana vuracağını düşünerek kendimi koruma dürtüsüyle kendisine bir kez yumruk attım. Pişmanım. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum" demişti.

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"ŞİKAYETÇİYİM"

Şikayetçi İsmail Aydemir ise ifadesinde, "Mitinge gittim geri döndüğüm sırada sanık ile karşılaştım. Olay zaten anlık gelişti. Bana, 'Burası Türkiye sen Arap seviciliği mi yapıyorsun, Arap kültürünü mü savunuyorsun?' dedi. Aramızda bir konuşma olmadı belki ben bir kelime cevap vermişimdir ardından bir anda yüzüme yumruk yedim. O yumrukla beraber yere düştüm ardından etraftakiler müdahale etti. Şikayetçiyim" şeklinde konuşmuştu.