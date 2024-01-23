Fezaya damga vuran 2 Türk... Biri kapsülü yaptı diğeri uzaya çıktı... Bağcılar’dan Dragon’a

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Tüm Türkiye’yi Cumhuriyet’in 100. yılında gururlandıran uzay yolculuğunun ardında, gökyüzüne sevdalanmış 2 gencin müthiş başarı hikâyeleri yatıyor. Mersin Silifke’nin Sayağzı köyünden çıkıp Türkiye’nin ilk astronotu olan Yörük çocuğu Alper Gezeravcı ile İstanbul’daki bir meslek lisesinden kalkıp Space X’e giden Bağcılarlı Samet Saray’ın... Alper’in hikâyesini aylardır dinliyoruz. Gelin şimdi de işin mutfağında imzası olan Türk’ün başarı öyküsüne bakalım... Samet, 1988’de İstanbul Zeytinburnu’nda dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Zeytinburnu’nda, liseyi Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Elektroniği ve Teknisyenliği bölümünde tamamladı. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Endüstriyel Elektronik bölümünde eğitim aldı.

İNGİLİZCESİ KAPALIÇARŞI’DAN

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Ortalama bir öğrenci olan Saray, bazen İngilizce’yi öğrendiği Kapalıçarşı’da çıraklık yaparak bazen de plajda mısır satarak çalışma hayatına atıldı. Okulu bitirdikten sonra Türk Hava Yolları’nda başlayan uçak teknisyenliği kariyeri, ABD’ye taşınmaya karar vermesiyle değişti. ABD’de 3 yıl savaş uçağı üreticisi Parker Aerospace’te, sonrasında 3 yıl da Elon Musk’ın Space X şirketinde çalıştı. Gezeravcı’yı uzaya taşıyan Dragon kapsülünün neredeyse her aşamasında emeği olan Saray, şirkette test eğitmenliği de yaptı.

Uçak ve uzay aracı teknisyeni Samet Saray, kariyerini Hürriyet’e anlattı:

GREEN CARD’LA ABD’YE...

“Alper Gezeravcı’nın bu tarihi yolculuğa çıktığı, uzun süreli misyonlar için kullanılabilen Crew Dragon Uzay Aracı’nda önemli görevler yaptım. Astronotları taşıyan kapsülün, itici güç mekanizmalarının üretiminde, testlerinde ve dış donanımında çalıştım. Yıllarca büyük bir tutku ve özveriyle çalıştığım bir uzay mekiğinde, bir Türk’ün uzaya çıkması tarifsiz bir duygu. Yedi yıl boyunca Türk Hava Yolları’nda uçak teknisyenliği yaptım. Bir gün Green Card başvurusu yaptık ve çıktı. Macera ve öğrenme arzusuyla Los Angeles’a taşındım. Burada Parker Aerospace’te F-16, F-18 ve F-35 gibi savaş uçaklarının parçaları üzerinde çalıştım. Ardından SpaceX’e başvurdum ve altı gün içinde kabul edildim.

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10 NUMARA KAPSÜL YAPTIK

Şirkette gösterdiğim başarı sonrası bana ‘Test eğitmeni olur musun’ dediler. Bu işte test çok önemli çünkü en ufak bir hatada ürettiğimiz yüz binlerce dolarlık parça çöp olabiliyor. Benimse hiç bir işimde bir hatayla karşılaşmadık. Türklerin düzgün iş yaptığına dair düşünceyi onlarda oluşturduğumu düşünüyorum. Eğer halen Space X’te çalışıyor olsaydım Gezeravcı’yla mutlaka karşılaşırdık. Ona başarı dileklerimi sunar, ‘Hiç merak etmeyin, 10 numara kapsül yaptık’ derdim.”

‘ABİ BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ’ DİYEN GENÇLERE TAVSİYE

Samet Saray’ın uzay hayalleri kuran çocuklara ve gençlere tavsiyeleri şöyle:

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MERAK ETMEYİ BIRAKMAYIN: “Başarı hikâyeleri dinlediğim zaman yolu dünyanın en iyi üniversitelerinden geçmiş insanları görüyorum. Dezavantajlı bölgedeki çocuklar ‘Abi bizden bir şey olmaz mı?’ diye soruyor. 7 yıl öncesine kadar Zeytinburnu’nda yaşıyordum. Bağcılar’da meslek lisesinde okudum. Ortalama bir öğrenciydim ama öğrenmeye tutku düzeyinde meraklıydım. Merakımın peşinden giderek yeteneklerimi geliştirdim.

HAYATTA KONFOR ARAMAYIN: Beni aşağı çekecek şeylerden uzak durdum, konfor alanımın dışına çıkmaktan çekinmedim. Konforunuz sizi rahatsız etmiyorsa, başarı beklemeyin. Sürekli değişen teknoloji dünyasında hızlı öğrenme yeteneğinizi geliştirin. Eğer ben başarabildiysem, siz de başarabilirsiniz, hatta daha da fazlasını yapabilirsiniz.

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‘BİLMİYORUM’ DEMESİNİ BİLİN: Parker’da savaş uçağı teknisyeniyken, Elon Musk’ın SpaceX şirketinin, Türkiye’ye ait Türksat 5A uydusunu fırlatışını gördüm. Çok etkilenip Space X’e başvurdum. Mülakatta açık konuştum, ters köşe sorular soruluyordu ve bilmediğim noktada bilmiyorum ama dokümanlara bakarım dedim. Bana diploma bile sormadılar, tecrübeme güvendiler. Mülakatta ‘Bilmiyorum’ demek güven verir.”

TAMİRCİ ÇIRAKLIĞI DA YAPTI MISIR DA SATTI

Samet Saray, çocukken babasının tamirci atölyesinde lastik yuvarlamış, yazları mısır satıp aynı zamanda meslek lisesinde okumuş.

UÇAN ARABALAR ÇOK YAKINDA

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Samet “Yakın gelecekte yüzde 100 elektrikli uçan arabaları göreceğiz. Şu anda bu heyecan verici projenin önemli oyuncularından biri olan Supernal’da çalışıyorum. Şimdiye kadar güzel aşamalar kaydettik ve sürprizlerle dolu bir geleceğe hazırız” diyor.

DENEYLERE BAŞLADI

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün boyunca 13 bilimsel deneye imza atacak olan Gezeravcı’nın ilk deneyi extremophyte oldu. Bu deneyle, Tuz Gölü’nde endemik olarak yetişen ‘schrenkiella parvula’ bitkisinin uzay ortamında tuz ve diğer stres etkenlerine verdiği tepkiler araştırılacak.

UÇAKTA BİR ASTRONOT AİLESİ VAR

- Kennedy Uzay Merkezi’nden uzaya giden Alper Gezeravcı’nın ailesi, tarihi ana tanıklık etmek için ABD’deydi. Anne Sıddıka ve baba Ali Gezeravcı, daha sonra THY’nin Miami seferiyle Türkiye’ye döndü. Türkiye’ye dönüş yolunda THY pilotunun, “Milli gururumuz, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı uzaya uğurladık. Biz bu uçuşu gerçekleştirirken, astronotumuzu taşıyan uzay aracı ISS’ye kenetlenecek” anonsuyla aile hem şaşırdı hem de gururlandı.

‘10 KASIM’ VİDEOSU

- Alper Gezeravcı’nın, 10 Kasım’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’i ziyaretinde çekilen video, sosyal medyada paylaşıldı. Videoda Gezeravcı, ziyaret görüntüleriyle birlikte Anıtkabir özel defterine yazdığı şu mesajı okudu: “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; bir Türk vatandaşı ve Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevinin astronotu olarak, bize hedef gösterdiğin yolda, gökyüzünü ve uzayın kapısını aralamış olduğumuzun müjdesiyle huzurundayım.”