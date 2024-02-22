Feyza Altun için istenilen ceza belli oldu

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Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. 20 Şubat Salı günü savcılıkta ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Altun, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şeklinde adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Feyza Altun’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verildi. Şüpheli Feyza Altun, iddianamede yer alan savunmasında paylaşımı kendisinin yaptığını ancak şeriatin din olmadığını, siyasi bir rejim olduğunu, dini bir inanca hakarette bulunmadığını söyledi. İddianamede Türk Dil Kurumu’na göre şeriatın kelime anlamının, "Kur’andaki ayetlerde Hz. Muhammed’in sözlerine dayanan islam kanunu, islam hukuku" olduğuna değinildi. Feyza Altun’un paylaşımının ardından bir çok sosyal medya kullanıcısının bu paylaşıma tepki gösterdiği ve kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği iddianamede yer aldı. Şüpheli Feyza Altun’un sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.