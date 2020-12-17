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Haber Giriş: 17.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

FETÖ’nün Selam Tevhid kumpasına ceza yağdı

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FETÖ’nün Selam Tevhid kumpasına ceza yağdı
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2010-2014 yılları arasında yürüttükleri sözde Selam Tevhid (Kudüs Ordusu) Terör Örgütü soruşturmasıyla devletin tüm kurumlarını hedef alan FETÖ üyelerine ceza yağdı.

Müştekileri arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da yer aldığı kumpas davasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen dahil 13 firari sanığın dosyası ayrıldı. Eski polis ve savcılar Yurt Atayün, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, Oğuzhan Ceylan, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Erkan Ünal, Muhammed Kaya, Mehmet Işık, Ali Fuat Yılmazer, Oktay Bulduk, Gültekin Avcı, Yunus Emre Uzunoğlu, İsa Ardıç, Mustafa Uyanık, İsmail Yalınız, Muhammet Yasin Akyar, Mehmet Kuru ve Erhan Körtek'e darbe ve casusluk suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 44 yıl 2’şer ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklardan Ensar Doğan, Selman Yuyucu, Hasan Yüksek, Ziya Yalabuk, Ali Fuat Altuntaş, Mehmet Ersoy, Adem Demir, Sinan Karataş ve Necati Arslan’a da darbe suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi ancak mahkeme cezalarda iyi hal indirimi yaparak müebbet hapse çevirdi. Sanıklardan Gültekin Avcı ve Mehmet Ersoy hakkındaki “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan kurulan hüküm oy çokluğuyla alınırken, 1 üye hâkim bu suçlardan beraat verilmesi gerekçesiyle karara şerh koydu.

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