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FETÖ'nün firari mahrem imamı, saklandığı evde para ve altınlarla yakalandı

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#ADANA#Polis#Terör
FETÖnün firari mahrem imamı, saklandığı evde para ve altınlarla yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 09:46

ADANA’da polis, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hükümlüsü ihraç öğretmen Kürşat K.'yi, şafak operasyonuyla saklandığı evde yakaladı. Ekiplerin evde yaptığı aramada 31 bin 295 TL, 2 bin 500 euro, 13 bin 835 dolar, çok sayıda altın ve dijital materyal ele geçirildi. Hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, askeri mahrem yapılanma içerisinde imam olarak sohbet hocalığı yaptığı belirlenen Kürşat K., tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yaptığı çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski öğretmen Kürşat K.’nin saklandığı yeri tespit etti. Belirlenen adrese polis ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenlendi. Ekipler, Kürşat K.’yi gözaltına aldıktan sonra evde yaptığı aramada 31 bin 295 TL, 2 bin 500 euro, 13 bin 835 dolar, 8 tam, 10 çeyrek, 2 gram altın, iki burma bilezik, iki altın kolye ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

ÜÇ YILLIK FİRAR SON BULDU

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan Kürşat K’nin, ByLock ve operasyonel hat kullandığı, askeri mahrem yapılanması içerisinde mahrem imam olarak sohbet hocalığı yaptığı, örgüt içerisinde farklı kod isimlerinin bulunduğu ve 3 yıldır firar olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat K., tutuklandı.

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FETÖnün firari mahrem imamı, saklandığı evde para ve altınlarla yakalandı

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#ADANA#Polis#Terör

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