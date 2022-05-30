FETÖ’cü vali yardımcısı ücretsiz izinde firar etmiş

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İçişleri Bakanlığı’nda, 2020 yılında FETÖ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 100’e yakın kaymakam ve vali yardımcısı açığa alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, açığa alınan isimler hakkında geçen hafta düğmeye basarak, 42 eski mülki idare amiri hakkında gözaltı kararı verdi.

55 mülki idare amirini şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Soruşturma kapsamında 32 şüpheli yakalanırken, 10 şüphelinin firari olduğu tespit edildi.

“FETÖ’nün Mülki İdare Mahrem İmamları”na bağlı oldukları tespit edilen ve gözaltına alınan 3 şüphelinin Muğla, Şanlıurfa ve Muş valiliklerinde hukuk müşaviri olarak görev yaptığı öğrenildi. Firarilerden eski Mardin vali yardımcısı Seda B.’nin ücretsiz izne ayrıldığı ve 3 Mart 2020 tarihinde yurtdışına çıktığı tespit edildi. Darbe girişiminin ardından bir süre tutuklu kalan eski Bolu vali yardımcısı Muammer S.’nin de firari şüpheliler arasında olduğu belirtildi.

