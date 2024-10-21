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FETÖ elebaşı ölmeden önce bu odada kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Fetullah Gülen#Gülen#FETÖ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 14:59

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğu tespit edilirken, ölmeden önce kaldığı oda ise böyle görüntülendi.

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AA muhabirinin Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsündeki bir hastane görevlisinden aldığı bilgiye göre, FETÖ elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında bulunuyor.

FETÖ elebaşı ölmeden önce bu odada kaldı

AA'nın hastane yetkililerinden aldığı bilgiye göre, elebaşı Fetullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı.

FETÖ elebaşı ölmeden önce bu odada kaldı

AA'nın görüntülediği 251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.

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FETÖ elebaşı ölmeden önce bu odada kaldı

Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.

FETÖ elebaşı ölmeden önce bu odada kaldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor." açıklamasında bulunmuştu.

FETÖ elebaşı ölmeden önce bu odada kaldı

Fidan, terörle mücadelede kararlılığın devam edeceğini belirterek, "Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür." ifadesini kullanmıştı.

FETÖ elebaşı ölmeden önce bu odada kaldı

FETÖ elebaşı ölmeden önce bu odada kaldı

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#Fetullah Gülen#Gülen#FETÖ

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