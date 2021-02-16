FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 62 darbeci hakkında flaş karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Samandıra'da bulunan 4. Havacılık Alay Komutanlığı'nda meydana gelen zararın giderilmesi için açılan tazminat davasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Akın Öztürk'ün de yer aldığı 62 sanık, toplamda 831 bin 745 lira maddi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ/PDY üyelerince gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde, İstanbul Samandıra'da bulunan 4. Havacılık Alay Komutanlığı'ndan kalkan helikopterlerin bombalama eylemlerinde kullandıkları mühimmat, yakıt ve sair giderler, askeri malzemelerin kaybolması, ortaya çıkan her türlü tahribat ile darbecilerin eylemlerinin engellenmesi amacıyla devlet güçleri tarafından gerçekleştirilen müdahaleler sırasında meydana gelen zararın, hapis cezalarına mahkum edilen darbecilerden tazmin edilmesi için dava açtı.

Bu kapsamda Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, davacı Milli Savunma Bakanlığı avukatı ile bir kısım davalı avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen davacı Bakanlık avukatı Didem Badur, davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

Davalılardan İsmail Yılmaz'ın avukatı Yunus Emre Ucan, müvekkilinin yargılandığı ceza davasında beraat ettiğini belirterek, davanın reddini istedi.

Davalı Salih Kukudasoglu'nun avukatı Tuğrullah Yıldırım, müvekkilinin üsteğmen rütbesinde olduğunu kaydederek, "Ayrıca bölük komutanıdır. Kaybolduğu söylenen malzemeler kendisine zimmetli değildir. Ayrıca rütbe itibariyle de darbe teşebbüsünün karar mekanizması da değildir. Dolayısıyla fiil ile meydana gelen olay arasında illiyet bağı yoktur. Davanın reddine karar verilsin." diye konuştu.

Diğer davalı avukatları da, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Davaya ilişkin kararın açıklayan mahkeme, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile darbenin kritik isimleri Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Akın Öztürk'ün de yer aldığı 62 darbeci hakkında açılan tazminat davasının kabulüne karar verdi.

Mahkeme, toplam 831 bin 745 lira tazminatın 15 Temmuz 2016 tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte bu davalılardan alınarak, davacı Milli Savunma Bakanlığı'na verilmesine hükmetti.

Açılan davanın İsmail Yılmaz, Ferit Gök ve Osman Ünlü yönünden ise usulden reddi kararlaştırıldı.

TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLEN İSİMLER

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesince tazminat ödemeye mahkum edilen darbecilerin isimleri ise şöyle:

"Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş, Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Ömer Faruk Harmancık, Mehmet Dişli, Mustafa Barış Avıalan, Göhkan Şahin Sönmezateş, Muzaffer Düzenli, Turgay Sökmen, Murat Koçyiğit, İlhan Talu, Mehmet Partigöç, Sinan Sürer, Orhan Yıkılan, Cemil Turhan, Ramazan Gözel, Osman Kılıç, Doğan Öztürk, Osman Kardal, Fırat Alakuş, Erhan Caha, Ali Kalyoncu, Bilal Akyüz, Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, Özcan Karacan, Halil Gül, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Ali Yazıcı, Semih Terzi (öldüğü için mirasçıları Nazire Terzi, Faruk Terzi, Melike Terzi, Elif Terzi), Murat Aygün, Ertuğrul Terzi, Savaş Kabaklı, Ahmet Bincan Kırker, Ali Osman Gürcan, Ahmet Güzel, Gençay Büyük, Rıfat Çelik, Abdullah Yetik, Süleyman Özkaynakçı, Mesut Fırat, Feridun Çoban, Halil Can Akbaş, Mehmet Güngör, Uğur Uçan, Fatih Mandacı, Bilal Kurugöl, Talip Güler, Osman Gider, Mahmut Küçüközer, Hüseyin Pehlivan, Salih Kukudasoğlu, Davut Uçum ve Ali Aktürk."

MAHKEME HAKİMİNDEN "TERÖRİZM" VURGUSU

Öte yandan mahkemenin kararını açıklamasının ardından bazı davalı avukatları, "silahlı terör örgütü üyeliğinden" ceza alan müvekkillerinin tazminat ödemeye mahkum edilmesini eleştirdi.

Mahkeme hakimi Memun Kılıç ise terör ve terörizmin bir bütün olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Dolayısıyla eyleme katılanlarla omuz verenler de bir bütündür. Terör örgütünün üyeleri de bu yüzden maddi tazminattan sorumludur. Hatta darbe girişimi nedeniyle Türkiye'deki bütün zararlardan sorumludurlar. Terör örgütünün üyesi ile eylemi yapan ayrılmaz. Terör bir bütündür. Bu nedenle darbeci ölse bile mirasçıları sorumludur. Eğer kişi bu örgütün içindeyse bu zararları ödemek zorundadır."

DAVA DİLEKÇESİNDEN

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Samandıra'daki 4. Havacılık Alay Komutanlığı'nda oluşan zararın giderilmesi için aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile darbenin kritik isimleri Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş, Akın Öztürk'ün de yer aldığı 62 darbeci hakkında maddi tazminat davası açmıştı.

Dava dilekçesinde, davalıların 4. Havacılık Alay Komutanlığı'ndan kalkan helikopterlerin bombalama eylemlerinde kullandıkları mühimmat, yakıt ve sair giderler, darbe eylemi sırasında kullanılan diğer mühimmat ve askeri malzemelerin kaybolması, yine bu eylemler sebebiyle ortaya çıkan her türlü tahribat ve zarardan sorumlu oldukları belirtilmişti.

Darbe girişimi sırasında kamuya ait araçlar, helikopterler ve silahlar kullanılarak halka ve kamu kurumlarına çok büyük miktarda maddi zarar verildiği vurgulanan dilekçede, bununla birlikte Milli Savunma Bakanlığı'nın manevi kişiliğinin de önemli ölçüde yara aldığı ve zarara uğradığı ifade edilmişti.

Dava dilekçesinde, şöyle denildi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından demokrasimize ve devletimize karşı gerçekleştirilen kanlı darbe girişimi, terör eylemi, devletimizin başı Cumhurbaşkanımız önderliğinde kahraman halkımız tarafından bertaraf edilmiştir. Söz konusu darbe girişimine karşı kahraman halkımız meydanlara çıkmış ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki paralel yapılanmanın harekete geçirdiği darbecilere karşı meşruiyet çerçevesinde hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve emniyet güçlerimiz millet iradesinin yanında yer almıştır. Bu şekilde mücadele veren halkımızdan asker ve emniyet mensuplarımızdan şehitlerimiz ve gazilerimiz olmuştur."

Darbe girişimi sırasında terör örgütü mensubu sivil ve askerler tarafından tank ve zırhlı araçlar ile hakimiyet kurulmaya çalışıldığı vurgulanan dilekçede, savaş uçakları ile ses hızını aşacak şekilde alçak uçuşlar yapıldığı, halkın korku ve paniğe sevk edilerek meydanlara çıkmasının engellenmeye çalışıldığı, milli iradeye sahip çıkmak üzere Boğaziçi Köprüsü, Akıncılar üssü, Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplanan halkın üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açılarak, çok sayıda sivil vatandaşın yaşamını yitirmesine neden olunduğu kaydedilmişti.

Dava dilekçesinde bu nedenle, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile darbenin kritik isimleri Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Akın Öztürk'ün de yer aldığı 65 darbeciden 4. Havacılık Alay Komutanlığında meydana gelen toplam 810 bin 152 liralık zararın tazmin edilmesi istenmişti.