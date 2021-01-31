Fethiye'de şaşkına çeviren anlar! Denizin rengi değişti…
Ünlü tatil beldesi Fethiye’de Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi'nde deniz suyunun rengi turkuaza döndü. İşte hayran bırakan o görüntüler…
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi'nde deniz suyu turkuaz renk aldı. İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kelebekler Vadisi Plajı'nda, yağışın ardından denizin rengi değişti. Ölüdeniz ile burada denizin rengi, turkuaza dönüştü.
Denizin rengi drone ile havadan görüntülendi.
Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan az sayıda turist, Ölüdeniz'deki eşsiz manzarayı fotoğrafladı.
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