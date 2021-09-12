Fethiye'de dikkat çeken anlar... Görüntülediği foka 'Gel bili bili' diye seslendi

Fethiye'de tekne turuna çıkanlar, Şövalye Adası açıklarında, bir sürprizle karşılaştı. Fok görenler önce şaşırdı, ardından da cep telefonlarına sarıldı. Bir süre suda yüzen fok gözden kaybolurken, o anlar teknedekiler tarafından görüntülendi.

Görüntüyü çeken kişinin foka 'Gel bili bili' diye seslenmesi ise dikkat çekti.

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