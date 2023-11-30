Fenomenlerin güzellik yolculuğundan ‘Örgüt’lü masaya

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Dilan ve Engin Polat’ın tutuklanmasının ardından lüks yaşantılarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomenleriyle ilgili yüzlerce iddia ortaya atıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ diyerek paylaştığı bir fotoğraftaki 15 isim ile Tayyargiller olarak bilinen Tayyar Taylan Öz ve eşi Özlem Öz hakkında da soruşturma açtı. Soruşturmada adı geçen tüm isimlere de yurtdışına çıkış yasağı konuldu. ‘Örgüt kurma ve yönetme ile kara para aklama’ suçlarından yürütülen soruşturmada, o masadaki isimlerin tamamı şimdi mercek altında...

MİLYONLUK ÇİFTLER

- Masadakilerden Feyzanur Başar ve eşi Muhammet Oğuz Başar çifti lüks yaşantılarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada Feyzanur’un 1.1 milyon, eşi Muhammet’in 1.7 milyon takipçisi var. Feyzanur’un Dilan Polat’a ait güzellik merkezlerinden birini işlettiği iddia edilirken, eşi ise restoran şubeleri işletiyor.

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- Bir diğer fenomen çift ise İleyda-Tolunay Topal çifti. İkisi de Dilan Polat’ın güzellik merkezi şubelerinde yöneticilik yapmış isimler. İleyda’nın güzellik ve kozmetik ürünleri paylaşımları yaptığı hesabının 667 bin, eşi Tolunay’ın ise 2.2 milyon takipçisi var. İleyda’nın ayrıca bir site üzerinden kendi adıyla satış yaptığı güzellik, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri de bulunuyor.

YAPARSIN AŞKIM

- Bir başka Şampiyonlar Ligi çifti Merve Nur Korkut ve Yavuz Selim Korkut. Merve Nur Korkut’un 1.2 milyon, eşi Yavuz Selim Korkut’un ise 148 bin takipçisi var. Geçtiğimiz yıl bir yarışma programına katılıp ‘Yaparsın aşkım’ diyerek araba kazanmışlardı.

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- Masadaki bir başka isim ise İlke Ela Göz. Sosyal medyadaki 173 bin takipçisine moda ve güzellik üzerine paylaşımlar yapıyor. Şampiyonlar Ligi’nin genç yıldızı ayrıca İleyda’nın kız kardeşi ve gelecekte kendi giyim markasını oluşturmak gibi bir hayali olduğu biliniyor.

DİLAN ‘YÜRÜ’ DEDİ....

- Şampiyonlar Ligi’nin erkek fenomenleri, Polat’ın güzellik merkezi şubelerinde çalışan 87 bin takipçili fotoğrafçı Kadir Yiğit ve beden eğitimi bölümü mezunu 1.2 milyon takipçili Murat Yiğit. İkisi de Polat’ın milyonluk çalışanları. Murat Yiğit, eşi Yasemin Yiğit ile 2018 yılında Dilan Polat’ın 2 şubesini franchise olarak alınca kısa sürede lüks bir yaşama yelken açtı.

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EYLÜL ÖZTÜRK: ‘SONA YAKLAŞIYORUZ’

- Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ karesinde yer alan isimlerden olan Eylül Öztürk’ün, eşi Barış Kenan Özkan ile ABD’ye giderek 11 ev satın aldığı iddia edilmişti. Yurtdışı yasağı olduğunu ve hakkında inceleme başlatıldığını öğrenen Eylül Öztürk, sosyal medya hesabından “Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz” paylaşımı yaptı. Sosyal medya hesabında 3.6 milyon takipçisi bulunan Eylül Öztürk, kariyerine oyuncu olarak başladıktan sonra 2017 yılında işinsanı Barış Kenan Özkan ile evlendi. Oyunculuğun ardından güzellik merkezi işletmeye başlayan Öztürk’ün İstanbul’da 10 ve İzmit’te 1 adet olmak üzere toplam 11 güzellik merkezi bulunuyor. Eşi ve 2 çocuğuyla Amerika’da yaşayan Öztürk aynı zamanda kendi markasının kozmetik ürünlerini de satışa sunuyor.

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Özlem-Tayyar Öz çifti de Paris seyahatlerinden lüks restoranlara, ışıltılı bir profile sahip.

TAYYARGİLLER MASADA YOK AMA SORUŞTURMA VAR

- Kamuoyunda isimleri Tayyargiller olarak anılan Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz ise Şampiyonlar Ligi fotoğrafında yok. Ancak onlar hakkında da soruşturma var. Soruşturmada Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz’ün yanı sıra Özlem Altınok’un annesi Hayriye Altınok’un da ismi yer alıyor.

Tayyargiller hakkında da yurtdışına çıkış yasağı bulunuyor. Güzellik merkezi, e-ticaret ve sağlık sektörlerinde çalışan hemşirelik bölümü mezunu Özlem Altınok Öz’ün 2.5 milyon, ortopedist Tayyar Taylan Öz’ün ise 490 bin takipçisi var. Çiftin güzellik merkezleri ve klinikleri bulunuyor. Ayrıca Drtayyaröz markasıyla çeşitli ürünler de pazarlıyorlar.