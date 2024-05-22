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Fen öğretmeni trafik kazasında feci şekilde can verdi

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#Trafik Kazası#Adana#Öğretmen
Fen öğretmeni trafik kazasında feci şekilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 11:30

Adana’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı fen bilgisi öğretmeni Merve Çürük (26) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, 8 aylık hamile Latife K.’nin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

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Kaza, 20 Mayıs günü Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. 8 aylık hamile Latife K. yönetimindeki 01 LD 400 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen fen bilgisi öğretmeni Merve Çürük’e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Latife K. ile Merve Çürük hastaneye kaldırıldı. Merve Çürük, dün doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Latife K.’nin hastanedeki tedavisi devam ederken, bebeğinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Bir süre önce sevgilisiyle nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilen Merve Çürük’ün cenazesi, otopsinin ardından Kozan ilçesinde toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fen öğretmeni trafik kazasında feci şekilde can verdi

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#Trafik Kazası#Adana#Öğretmen

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