Fen öğretmeni trafik kazasında feci şekilde can verdi

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Kaza, 20 Mayıs günü Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. 8 aylık hamile Latife K. yönetimindeki 01 LD 400 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen fen bilgisi öğretmeni Merve Çürük’e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Latife K. ile Merve Çürük hastaneye kaldırıldı. Merve Çürük, dün doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Latife K.’nin hastanedeki tedavisi devam ederken, bebeğinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Bir süre önce sevgilisiyle nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilen Merve Çürük’ün cenazesi, otopsinin ardından Kozan ilçesinde toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.