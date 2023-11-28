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Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

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#Trafik Kazası#Diyarbakır#Kaza
Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 12:40

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi Tepe Mahallesi Kenberli Küme Evleri’nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 AEH 480 plakalı otomobil ile 72 AZ 890 plakalı otomobil çarpıştı.

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Kazada İhsan Yalçın, Aladdin Sevim ve Savaş Aydemir yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İshan Yalçın ve Alaaddin Sevim, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

 

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#Trafik Kazası#Diyarbakır#Kaza

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