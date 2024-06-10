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Feci kaza: Kamyon TIR'a arkadan çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Muğla
Feci kaza: Kamyon TIRa arkadan çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 14:34

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamyonun park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada Nurettin Akdeniz (35) ile yanındaki Adem Yoldaş (19), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Yangı Mahallesi'nde meydana geldi. Köyceğiz-Ortaca yolunda seyir halindeki Nurettin Akdeniz yönetimindeki 09 U 846 plakalı kamyon, aynı istikamette park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Feci kaza: Kamyon TIRa arkadan çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Kamyon içerisinde sıkıştıkları yerden itfaiye erleri tarafından çıkartılan ve hayatını kaybettiği belirlenen Nurettin Akdeniz ile yanındaki Adem Yoldaş'ın cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Pazarcılık yapan Akdeniz ve Yoldaş'ın sabah saatlerinde Aydın'dan yola çıktıkları, Antalya'ya ürün almaya gittikleri öğrenildi.

Feci kaza: Kamyon TIRa arkadan çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Feci kaza: Kamyon TIRa arkadan çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Muğla

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