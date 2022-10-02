Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Fatih'te tarihi surlarda yangın

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Topkapı#Yangın
Fatihte tarihi surlarda yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 17:25

İstanbul Topkapı'da tarihi surlarda yangın çıktı. Alev alan tahta parçaları ve çöpler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Haberin Devamı

Yangın, saat 15.30 sıralarında Sulukule Caddesi üzerinde bulunan tarihi Topkapı Surları'nda çıktı. Surlardan dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alan tahta parçaları ve çöpler kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası tarihi surlarda hasar oluştu.

Fatihte tarihi surlarda yangın

"TARİHİ BİR YER İÇİN HİÇ İYİ OLMADI"

Yangını gören Güler Murat, "Ne olduğunu, ne yandığını bilmiyoruz. Dumanları gördük. O kadar çok duman çıktı ki, tarihi bir yer için hiç iyi olmadı. 20 senedir buradan çıkıyorum, buradan gelip geçiyorum, çok üzüldüm yangını görününce" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Topkapı#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Gruptan çıksam ayıp olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Gruptan çıksam ayıp olur mu?

#Mesaj
50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Gruptan çıksam ayıp olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Gruptan çıksam ayıp olur mu?

#Mesaj
50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik