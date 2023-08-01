Fatih'te cansız manken hırsızlığı kamerada

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Olay, dün Eminönü'nde bulunan bir giyim mağazasında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerindeki bir giyim mağazasının önünden geçen şüpheli, cansız mankenleri görünce durdu. Etrafta kimsenin olmadığına emin olduktan sonra harekete geçti. Mağazanın önünde asılı duran 3 cansız mankeni üzerindeki kıyafetlerle birlikte çaldı. Daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

CANSIZ MANKEN HIRSIZI KAMERADA

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.