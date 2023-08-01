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Fatih'te cansız manken hırsızlığı kamerada

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#İstanbul#Fatih#Eminönü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 15:08

İstanbul Eminönü'nde bir mağazanın önünde asılı duran cansız mankenleri çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelin mağazanın önünde duran 2 cansız mankeni aldıktan sonra geri döndüğü ve 1 tane daha çalarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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Olay, dün Eminönü'nde bulunan bir giyim mağazasında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerindeki bir giyim mağazasının önünden geçen şüpheli, cansız mankenleri görünce durdu. Etrafta kimsenin olmadığına emin olduktan sonra harekete geçti. Mağazanın önünde asılı duran 3 cansız mankeni üzerindeki kıyafetlerle birlikte çaldı. Daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

 

CANSIZ MANKEN HIRSIZI KAMERADA

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 

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#İstanbul#Fatih#Eminönü

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