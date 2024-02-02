Fabrikada rehine krizi

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Gebze’de dün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz 1 kişi, silahla ABD firması olan P&G’ye ait fabrikanın ana binasına girdi. Şüpheli iddiaya göre İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı. Bölgeye asayiş ve özel harekât polisleri sevk edildi.

Şüphelinin 7 çalışanı rehin aldığı öne sürülürken, fabrika içinden çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta yüzünü Filistin kefiyesiyle kapatan, üzerinde bomba düzeneğini andıran yelek olan kişinin elinde tabanca ile poz verdiği görüldü. Fotoğrafta şüphelinin duvara sprey boyalarla da ‘Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm” yazdığı ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı çizdiği görüldü. Saldırganın boya, sıva ve bina dekorasyonu işleri yapan İbrahim Y. olduğu öğrenildi.

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10’UNCU SAATTE BİTTİ

Rehine krizi devam ederken rehineler saldırgandan izin alarak bir arkadaşlarının doğum gününü kutladı ve pasta kesti. Videoda rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.

İbrahim Y., yaklaşık 10 saatin ardından polis operasyonuyla sağ olarak yakalandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz “İhtiyaç için dışarı çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Rehinelere zarar gelmeyeceğini anladığımız anda gerekeni yaptık. 2 silahı vardı. Herhangi bir ateş etme eylemine girişemedi. Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi” dedi.

BOMBA VE SİLAH

Yüzünü kapatan ve üzerinde bomba düzeneğini andıran yelek giyen saldırgan elinde silahla poz verdi.