Eyüpsultan'da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

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Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, TEM Otoyolu Akşemsettin mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halindeki 16 KE 659 plakalı otomobilin sürücüsü, Akşemsettin Viyadüğü mevkiinde otomobildeki arıza nedeniyle durdu. Duran otomobili fark eden 34 BLG 148 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü sol şeride yöneldi. Aynı yönde seyir halinde olan 34 HKA 650 plakalı motosiklet sürücüsü ise iki araca çarparak savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kişi ağır yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken diğer yaralının ise hayati tehlikesi devam ediyor.