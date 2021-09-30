EyÃ¼p KuÅŸÃ§u kimdir

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EyÃ¼p KuÅŸÃ§uÂ 1973 Ä°ran-GhoushchÄ± doÄŸumludur.Â BoksaÂ 3 yaÅŸÄ±ndayken iyi bir boksÃ¶r olan abisiÂ Cevadâ€™danÂ gard almayÄ± Ã¶ÄŸrenerek baÅŸladÄ±. FarkÄ±nda olmadan saÄŸ gard olmasÄ±na raÄŸmen solak bir boksÃ¶r oldu.Â

Daha sonraÂ UrimiyeÂ ilinde boksta daha da ileriye gitmek iÃ§in spor Ã¶ÄŸretmeniÂ Merhum "AliÂ Farajzade"Â ve "Ä°smailÂ Mehdizadeh"boksÂ hocalarÄ±ndan eÄŸitimini alarakÂ bir Ã§okÂ ÅŸampiyonluk ve derece kazandÄ±.Â

DERECELERÄ° VE BAÅžARILARIÂ Â

EyÃ¼pKUÅžÃ‡UÂ amatÃ¶rÂ dÃ¶vÃ¼ÅŸÂ Â kariyerindeÂ (Ä°RAN,TÃœRKÄ°YE,ROMANYA,AMERÄ°KA,ALMANYA,JAPONYA,FÄ°LÄ°PÄ°N,MALEZYA, Ã–ZBEKÄ°STAN,Ã‡Ä°N) ve birÃ§ok Ã¼lkede 520â€™ye kadar amatÃ¶r maÃ§ yapmÄ±ÅŸtÄ±r. 495 galip geldiÄŸi maÃ§larÄ±nÂ iÃ§erisindeÂ 170â€™iniÂ nakavtla kazanmÄ±ÅŸ ve 25â€™ini kaybetmiÅŸtir.Â

EyÃ¼pÂ KUÅžÃ‡UÂ Â profesyonelÂ maÃ§laraÂ 34 yaÅŸÄ±ndan itibarenÂ baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ±Â profesyonelÂ maÃ§ sayÄ±sÄ± 15 maÃ§tÄ±r. 12 galibiyetin 5â€™ini nakavtla kazanmÄ±ÅŸtÄ±rÂ ve 3 maÃ§ kaybetmiÅŸtir.Â Â

1988-1989 yÄ±llarÄ±ndaÂ 15 yaÅŸÄ±ndayken URUMÄ°YE ilinde 75Â kgâ€™deÂ il ÅŸampiyonu olmuÅŸtur.Â Â

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1990â€™daÂ Â Ä°ranÂ GenÃ§ler Boks ÅžampiyonasÄ±nda milli sporcularÄ± yenerekÂ altÄ±n madalya kazanmÄ±ÅŸtÄ±r ve o yÄ±llarda kendinden Ã§ok sÃ¶z ettirmiÅŸtir.Â

1991Â yÄ±lÄ±nda EyÃ¼p KUÅžÃ‡U bÃ¼yÃ¼k hedeflerini yakalamak iÃ§in Askerlik dÃ¶neminde HORASAN ilinde rakiplerini nakavt ederek HORASAN il ÅŸampiyonu olmuÅŸturÂ veÂ altÄ±nÂ madalya kazanmÄ±ÅŸtÄ±r ,daha sonra HORASAN ili boks takÄ±mÄ± antrenÃ¶rÃ¼ GHOLAM HOSEYÄ°N TOUTUNCHÄ° ile hedeflerine ulaÅŸmak iÃ§inÂ BÃ¼yÃ¼kler Ä°RAN ÅžampiyonasÄ±na bÃ¼yÃ¼k zorluklara gÃ¶ÄŸÃ¼s gererek hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r.Â Â

1992â€™de Ä°ran BÃ¼yÃ¼kler mÃ¼sabakalarÄ±nda zirveyi yakaladÄ± ve ÅŸampiyon oldu.Â Â

1993Â yÄ±lÄ±nda (Ä°RAN-TAHRAN) Asya Boks ÅžampiyonasÄ±ndaÂ ikinci maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼nya ve olimpiyat ÅŸampiyonu ve IBF dÃ¼nya ÅŸampiyonu KAZAK boksÃ¶r VASÄ°LYÂ JÄ°ROVâ€™uÂ yenerek ve finaldeÂ asyaÂ ÅŸampiyonuÂ KOREâ€™liÂ boksÃ¶r KU YANGÂ SAMâ€™Ä±Â yenerek Â altÄ±n madalyayÄ± kazandÄ± ve Â Ã¶rnek sporculuÄŸu ile Ahlak KupasÄ±â€™na layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ ve en gÃ¼Ã§lÃ¼ boksÃ¶rÂ Ã¼nvanÄ±nÄ±Â kazanarak kupayÄ± aldÄ±.Â

1994Â yÄ±lÄ±nda (JAPONYA-HÄ°ROSHÄ°MA) da ki bÃ¼yÃ¼k organizasyonda mÃ¼thiÅŸ maÃ§lar Ã§Ä±kartarak Asya OlimpiyatlarÄ± Åžampiyonu oldu. Bu ÅŸampiyonada ÅŸimdinin WBC aÄŸÄ±rÂ sikletÂ boks ÅŸampiyonlarÄ±ndan OLEG MASKOYEV herkesi nakavt ederek altÄ±n madalya kazanmÄ±ÅŸtÄ±r.Â Â

1995Â yÄ±lÄ±nda ilk defa (BERLÄ°N-ALMANYA) DÃ¼nya Boksa ÅžampiyonasÄ±na katÄ±lÄ±m gÃ¶stermiÅŸtir.Â Bu ÅŸampiyonada profesyonel anlamda Ã§ok Ã¼nlÃ¼ isimler katÄ±lÄ±m gÃ¶stermiÅŸtir. ANTONÄ°O TARVER (ABD-81KG) altÄ±nÂ madalya -Â FELÄ°X SAVON(CUBA-91KG) altÄ±n madalya â€“ VÄ°TALY KLÄ°CKHO (UKR-+91) gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya ve VASSÄ°LY JÄ°ROV (KAZAK-81KG) bronz madalya kazanmÄ±ÅŸlardÄ±r.Â

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1995Â yÄ±lÄ±nda Ã–ZBEKÄ°STANâ€™ daÂ Asya Boks Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ oldu.Â

1996â€™da (FÄ°LÄ°PÄ°N-CÄ°BU-ATLANTA OLÄ°MPÄ°YAT) elemesindeÂ Asya Boks ikinciliÄŸi kazandÄ± ve olimpiyat vizesi kazandÄ±.Â

1996Â yÄ±lÄ±nda ROMANYA DÃ¼nya AltÄ±n Kemer Boks ÅžampiyonasÄ±naÂ katÄ±ldÄ±.Â

1996Â yÄ±lÄ±nda ATLANTA OLÄ°MPÄ°YATâ€™Â larÄ±naÂ 81 kiloda katÄ±lÄ±m gÃ¶stermiÅŸtir.Â Bu ÅŸampiyonada ilk maÃ§Ä±nÄ±Â KOREâ€™liÂ boksÃ¶rle 17-17 eÅŸit puanla maÃ§Ä± kaybetti.Â Â

Bu olimpiyatlardaÂ 57kgâ€™de ÅŸimdinin fenomeni FLOYD MAYWEATHER bronz madalya â€“Â

63Â kgâ€™deÂ ARÄ°EL HERNANDEZ CUBA altÄ±n madalya â€“ 75Â kgâ€™deÂ TÃœRK sporcumuz MALÄ°K BEYLEROÄžLU gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya -Â 81Â kgâ€™deÂ iki kezÂ ASYAâ€™daÂ yendiÄŸi KAZAK sporcu VASSÄ°LY JÄ°ROV altÄ±n madalya kazanmÄ±ÅŸtÄ±r â€“ ROCKY 6 filminde rol alan ABDâ€™li ANTONÄ°O TARWER bronz madalya â€“ 91kgâ€™de CUBAâ€™LI FELÄ°X SAVON altÄ±n madalya ve +91Â kgâ€™deÂ UKRAYNALI KLÄ°CKHO altÄ±n madalya kazanmÄ±ÅŸtÄ±r.Â

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1996Â yÄ±lÄ±nda Ã¶nemli bir hayalini gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ä°ranâ€™daÂ UrumiyeÂ ilinde Åžayesteler Spor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼ kurdu ve sporcu yetiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±.Â Â Â

1997â€™de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kademe boks antrenÃ¶rÃ¼ diplomasÄ± sahibi oldu.Â

1997â€™de Ä°RANâ€™ da MUHARREMÂ ZEYNELZADE Â yÃ¶netmenliÄŸiniÂ yaptÄ±ÄŸÄ± tarihin Ã¶nemli bir savaÅŸÄ±nÄ± (IRAK-Ä°RAN) anlatan bir aksiyon filminde Ã‡ENGÄ°Z VOUSUGHÄ° ve MAHSHÄ°DÂ AFSHARZADEâ€™ninÂ oynaÄŸÄ±nÄ± bu filmde baÅŸrol olarak oynadÄ±. (AYPARA Sinema Filmi)

1994 yÄ±lÄ±ndan itibaren antrenÃ¶rÃ¼ Satar Ali POUR (Â KickÂ Boks 7. Dan sahibi eÄŸitimi aldÄ±) veÂ KickÂ Boks siyah kuÅŸak sahibi oldu.Â

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1998Â yÄ±lÄ±nda Ã¼niversiteyiÂ kazanarak Spor Akademisini okumaya baÅŸladÄ±.Â

1998Â yÄ±lÄ±nda kendisi iÃ§in Ã§ok deÄŸerli ve Ã¶zel olan eÅŸiyle tanÄ±ÅŸtÄ±, evlendi.Â

1999Â yÄ±lÄ±nda Ä°RANIN tÃ¼m milli antrenÃ¶rlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu kurstaÂ EN Ä°YÄ° ANTRENÃ–R OLARAKÂ Â OLÄ°MPÄ°YAT KOMÄ°TESÄ° BAÅžKANI JAUN ANTONIO SAMARANCH imzalÄ±Â Uluslar arasÄ±Â antrenÃ¶rlÃ¼k Boks SertifikasÄ±nÄ± aldÄ±.Â Â

2000Â yÄ±lÄ±nda Ä°RAN milli takÄ±m seÃ§melerinde birinciliÄŸi elde ederekÂ uluslar arasÄ±Â FAJR Boks turnuvasÄ±nda mÃ¼cadele etmeye hak kazandÄ±.Â

2001Â yÄ±lÄ±ndaÂ FenerbahÃ§eÂ kulÃ¼bÃ¼yleÂ anlaÅŸtÄ±. Ä°ranâ€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye gÃ¶Ã§ etti.Â

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2001Â yÄ±lÄ±nda Abdullah OÄŸuzâ€™un yÃ¶nettiÄŸiÂ e-kolay.net reklam filminde baÅŸrol oynadÄ±.Â

2001Â yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™de baÅŸarÄ±larÄ±na devam etti veÂ ANKARAâ€™ da TÃ¼rkiye kulÃ¼pler Åžampiyonu oldu.Â

2001Â yÄ±lÄ±ndaÂ NEVÅžEHÄ°Râ€™ de TÃ¼rkiyeÂ FerdiÂ BoksÂ MÃ¼sabakalarÄ±nda ÅŸampiyonluÄŸunu korudu ve altÄ±n madalya kazandÄ±.Â

2002Â yÄ±lÄ±ndaÂ ADAPAZARIâ€™Â ndaÂ TÃ¼rkiye KulÃ¼pler ÅžampiyonasÄ±nda 3. kez altÄ±n madalyasÄ±nÄ± hak ederek ÅŸampiyon oldu.Â

2002Â ERZURUMâ€™ daÂ TÃ¼rkiye Ferdi Boks ÅŸampiyonasÄ±nda 91kg den 81kgâ€™ye inerek gÃ¼Ã§ kaybÄ± ve kas kaybÄ± olduÄŸundan dolayÄ± buÂ ÅŸampiyonadaÂ Â Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼Â oldu.Â

2003Â Ä°ZMÄ°Râ€™ deÂ TÃ¼rkiye Â KulÃ¼plerÂ ÅŸampiyonasÄ±nda 91kgâ€™deÂ TÃ¼rkiye ikincisi oldu.Â

2003Â TRABZONâ€™ daÂ TÃ¼rkiye Ferdi Boks ikincisi oldu.Â

2003Â yÄ±lÄ±nda Ä°RANâ€™ da (TAHRAN) yapÄ±lanÂ KickÂ Boks antrenÃ¶rlÃ¼kÂ kursundaÂ 2.danÂ sahibi oldu.Â

2003Â yÄ±lÄ±nda Â Ä°RANÂ vÃ¼cut geliÅŸtirme federasyonunun dÃ¼zenlediÄŸi antrenÃ¶rlÃ¼k kursundaÂ Â Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kademe antrenÃ¶rlÃ¼k belgesini aldÄ±.Â Â

2004Â yÄ±lÄ±nda Ã‡Ä°Nâ€™ de GUANGZHOUÂ eyaletinde Â (ATHENA OlimpiyatlarÄ± Elemesi)deÂ Asya Boks Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ oldu.Â Â

2004Â yÄ±lÄ±nda BURSAâ€™ da 4.Â kezÂ TÃ¼rkiyeÂ Ferdi Boks ÅžampiyonasÄ±ndaÂ altÄ±n madalya sahibi Â oldu.Â

2005Â yÄ±lÄ±nda KÃœTAHYAÂ TÃ¼rkiye Gruplar ikincisi oldu.Â

2005Â yÄ±lÄ±nda DENÄ°ZLÄ° TÃ¼rkiye Ferdi Boks ikincisi oldu.Â

2006Â yÄ±lÄ±nda BostancÄ± GÃ¶steri Merkezinde,Â TarÄ±k Solak A1Â KickÂ Boks organizasyonunda hakemlik yaptÄ±.Â

2006Â yÄ±lÄ±nda Birol Topuz FenerbahÃ§eâ€™de birÂ KickÂ Boks organizasyonunda iki dÃ¶vÃ¼ÅŸÃ§Ã¼yÃ¼ nakavt ederek ÅŸampiyon oldu.Â ( ilkÂ maÃ§Ä±nÄ± TayfunÂ Aktozâ€™ u 1. raunt da nakavt ederek kazandÄ±. Ä°kinci maÃ§Ä±nda GÃ¶khan GÃ¼lÃ¼cÃ¼â€™Â yÃ¼Â 2. raunt da nakavt ederek kazandÄ±.)Â

2007Â yÄ±lÄ±nda eÄŸitime devamÂ dedi,Â Ãœmraniyeâ€™deÂ EyÃ¼p KuÅŸÃ§uÂ SportÂ Shop (UNÄ°TED SPOR) ve EyÃ¼p KuÅŸÃ§uÂ SportÂ ClupÂ (GOLDEN GLOVES FÄ°GHT CLUB)Â bir spor kulÃ¼bÃ¼ aÃ§tÄ± ve ÅŸu tarihe kadar ÅŸampiyonlarÂ yetiÅŸtirdi.Â

2007Â yÄ±lÄ±nda Birol Topuz RulesÂ KickÂ Boks K1 OrganizasyonundaÂ SÃ¼perÂ FightÂ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda GÃ¶khan GÃ¼lÃ¼cÃ¼â€™Â yÃ¼Â 2. kez yenerek kupayÄ± aldÄ±.Â

2007Â yÄ±lÄ±nÄ±n 25 MayÄ±sâ€™ da Ring Master (TÃ¼rkiye StarÄ±nÄ± ArÄ±yor) adlÄ± organizasyonunda Ä°smail YeÅŸilâ€™i yendi.Â Finalde 2. maÃ§Ä±n yorgun olduÄŸundan dolayÄ± devam etmek istemedi ve K1 2. oldu.Â Â

2008Â yÄ±lÄ±nda Ahmet Ã–nerâ€™in dÃ¼zenlediÄŸiÂ WBC Profesyonel BoksÂ ÅŸampiyonasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ MaÃ§Ä±nda RUS rakibiÂ YuriÂ LunevÂ nakavtla yendi ve altÄ±n kupayÄ± aldÄ±.Â

2008Â yÄ±lÄ±nÄ±n Nisan ayÄ±nda AkÄ±n DÃ¶vÃ¼ÅŸ ArenasÄ±nda UkraynalÄ± rakibiyle maÃ§ yaptÄ± 3.Â raundâ€™daÂ kaÅŸÄ± aÃ§Ä±ldÄ±, maÃ§Ä± bÄ±rakmak zorunda kaldÄ± ve maÃ§Ä± kaybetti.Â

2008Â yÄ±lÄ±nda Ergen Ring AteÅŸi 2â€™de profesyonelÂ kickÂ boks maÃ§Ä±nda bir Ä°ranlÄ± (Cafer Ahmedi-105 kg) sporcuyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±, maÃ§Ä± yenmek Ã¼zereyken maÃ§Ä±n bitimine 30 saniye kala tekme darbesiyle kolu kÄ±rÄ±ldÄ± ve maÃ§Ä± aldÄ±ÄŸÄ± haldeÂ maalesef Â bÄ±rakmakÂ zorundaÂ kaldÄ±.Ä°SOM(Ä°stanbulÂ OrtapediÂ Merkezi) da tedaviye alÄ±ndÄ±.Â

2009Â yÄ±lÄ±nda kol kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± bir sÃ¼re maÃ§ yapamadÄ±.Â Fakat sahibi olduÄŸu spor kulÃ¼bÃ¼nde GOLDEN GLOVES FÄ°GHTÂ CLUB(boks-kickboks-muaythai-jiuÂ jitsu-mmaÂ ve body-fitness) eÄŸitimine devam etti.Â

2010Â yÄ±lÄ±nda Ahmet Ã–nerâ€™in dÃ¼zenlediÄŸiÂ WBC Â profesyonelÂ boks maÃ§Ä±nda LetonyalÄ± rakibini(FLORÄ°ANS STRUPÄ°TS) nakavt etti.Â

2011Â yÄ±lÄ±ndaÂ WBC(DÃ¼nya Boks Konseyi)Â MuayÂ ThaiÂ Federasyonu baÅŸkanÄ± (SayÄ±n)Â KovÄ±dÂ BhakdibhumiÂ ve WBC Almanya baÅŸkanÄ±Â RezaÂ JabborpourÂ EyÃ¼p KuÅŸÃ§u ile WBCÂ MuayÂ ThaiÂ TÃ¼rkiye temsilciliÄŸi iÃ§in mÃ¼zakereler yaptÄ±.Â

2012Â yÄ±lÄ±ndaÂ WBC(DÃ¼nya Boks Konseyi)Â MuayÂ ThaiÂ Federasyonu tarafÄ±ndan EyÃ¼p KuÅŸÃ§uÂ TÃ¼rkiyeÂ MuayÂ ThaiÂ federasyonu baÅŸkanÄ± seÃ§ildi.Â

Her ÅŸey geÃ§er, geride filmler kalÄ±r dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle EyÃ¼p KuÅŸÃ§u sinemada oyunculuk geÃ§miÅŸi olduÄŸundan dolayÄ± 2013 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™de bir ilk olarak(actionÂ castÂ ajans) AKSÄ°YON OYUNCULUK ajansÄ±nÄ± faaliyete geÃ§irmiÅŸtir. TÃ¼rkiyeâ€™nin baÅŸarÄ±lÄ± ve oyunculuk yeteneÄŸi olan sporcularÄ±nÄ± TÃ¼rk sinemasÄ±na tanÄ±tmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.Â

2016Â yÄ±lÄ±nÄ±n Åžubat ayÄ±nda (FÄ°GHT NÄ°HT 1)Â olarakÂ GOLDEN GLOVES TÃœRKÄ°YE PROFESYONEL KÄ°CKBOKS ALTIN KEMER ÅžAMPÄ°YONASIâ€™Â nÄ±Â dÃ¼zenledi bu organizasyonda Ali Ã‡AKIR(ÃœMÄ°T YILMAZ FÄ°GHT CLUBâ€™DAN)Â AltÄ±n kemer ve para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±.Â

2016Â yÄ±lÄ±nÄ±n AÄŸustosÂ ayÄ±nda(FÄ°GHT NÄ°GHT 2) TÃ¼rkiyeâ€™de bir ilk olarak; TÃœRKÄ°YE AMATÃ–R BOKS ALTIN KEMER ÅžAMPÄ°YONASIâ€™NI dÃ¼zenledi. Bu ÅŸampiyonada dÃ¶vÃ¼ÅŸÃ§Ã¼lere ilk defa altÄ±n kemer ve Ã¶dÃ¼l verildi.Â Bunun yanÄ± sÄ±ra Ä°stanbulâ€™un Ã§ok deÄŸerli antrenÃ¶rleri davet edildi. Plaketle onurlandÄ±rÄ±ldÄ±.Â

2017 yÄ±lÄ±nda (FÄ°GHT NÄ°GHTÂ 3)WBCÂ MUAY THAÄ° TÃœRKÄ°YE ALTIN KEMER ÅžAMPÄ°YONASI Ãœmraniyeâ€™de, EyÃ¼p KuÅŸÃ§u BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir heyecan yarattÄ±. TÃ¼rkiye WBCÂ MuayÂ ThaiÂ Federasyonunun TÃ¼rkiye AltÄ±n Kemer ÅžampiyonasÄ± yapÄ±ldÄ±.Â

Bu ÅŸampiyonada 60-64-67-71-75-81-85-91-95+ kilolarÄ±nda ÅŸampiyon olan sporcular altÄ±n kemer ve para ile Ã¶dÃ¼llendirildi.Â

Yine 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n AÄŸustos ayÄ±ndaÂ ( FÄ°GHTÂ NÄ°GHT 4) THE CHAMPION PROFESYONELÂ TÃœRKÄ°YE KÄ°CKBOKS ALTIN KEMER ÅŸampiyonasÄ± yapÄ±ldÄ±.Â

Bu ÅŸampiyonada 60-64-67-71-75-81-85-91-95+ kilolarÄ±nda ÅŸampiyon olan sporcular altÄ±n kemer ve para ile Ã¶dÃ¼llendirildi.Â

2017Â yÄ±lÄ±nda eylÃ¼l ayÄ±nda ABDULLAH OÄžUZâ€™UN KANIT dizisinden sonraÂ Ã‡EMBERÂ dizisinin dÃ¶vÃ¼ÅŸ sahnelerininÂ KREOGRAFâ€™nÄ±Â ve yardÄ±mcÄ± oyunculuÄŸunu yaptÄ±.Â