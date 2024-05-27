Evlilik hazırlığındaki kadını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

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Olay, 25 Kasım 2022'de, Konak ilçesi Atilla Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İki çocuk annesi Özlem Eryakşi, evlilik hazırlığında olduğu ve aynı kafeteryada birlikte çalıştığı Cemal Kusuvoğlu ile yaşadığı evde, tabancayla karnından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Eryakşi, hayatını kaybetti. Cemal Kusuvoğlu, cinayet şüphesiyle tutuklandı. Şakalaşırken silahın kazayla ateş aldığını öne süren Kusuvoğlu hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme'den ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma ve bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklu sanık Cemal Kusuvoğlu'nun yargılanmasına İzmir Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 5'inci duruşmayla devam edildi. Sanık Cemal Kusuvoğlu ile taraf avukatları ve 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' üyelerinin katıldığı duruşmada, Özlem Eryakşi'nin götürüldüğü hastanedeki sağlık çalışanları tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanı, sağlıkçılara Özlem Eryakşi'nin intihar edip etmediği ya da Cemal Kusuvoğlu'nun kendisini vurup vurmadığı yönünde herhangi bir beyanda bulunup bulunmadığını sordu. Sağlık çalışanları ise Eryakşi'nin hastaneye getirildiğinde bilincinin yerinde olmadığını ve bir şey söylemediğini belirtti.

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'ÖZLEM KENDİNİ VURDU'

Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı ve sanık Cemal Kusuvoğlu için iddianamede de talep edilen 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezasının indirim yapılmaksızın verilmesini talep etti. Ayrıca 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma' suçundan da 3 yıla kadar ceza istedi. Mütalaa karşısında savunma için söz verilen Cemal Kusuvoğlu, "Silahı ben ateşlemedim. En büyük suçum, evde silah bulundurmak. Bunun sonucu sevdiğim kadını kaybederek en büyük acıyı yaşadım. Herkes bilir, onun saçına kıyamayacağıma. Özlem kendini vurdu, ben yapmadım" dedi.

Mahkeme başkanı sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşma ertelendi.