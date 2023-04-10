Evini bastığı kadını öldürmüştü... İntikam cinayeti çıktı

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Olay, dün akşam saatlerinde Aksu köyünde meydana geldi. Eyüp Yel, İzzet Tunç'un evine giderek, Tunç'un annesi Emine Tunç'u tabancayla vurup, aynı silahla kendini de vurdu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yel ve Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

AMCASININ İNTİKAMINI ALMAK İÇİN SALDIRIYI DÜZENLEMİŞ

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yel ve Tunç aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumetin 2 Nisan 2021’de Süleyman Yel’in (40) öldürülmesiyle kan davasına dönüştüğü, Eyüp Yel’in de amcasının intikamını almak için saldırıyı düzenlediği belirtildi.

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Emine Tunç’un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Aksu köyünde toprağa verilirken, Eyüp Yel’in cenazesi de Beşiri ilçesine bağlı Atbağı köyünde toprağa verildi.