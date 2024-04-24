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Adana'da evden kaçan pitbull sahibine dehşeti yaşattı

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#Adana#Pitpull#Köpek
Adanada evden kaçan pitbull sahibine dehşeti yaşattı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 09:26

Adana'da sahibi Hamza Saçıkirli ve ailesine saldıran pitbull cinsi köpeğin evden kaçtığı ve yakalanmak istenince saldırdığı öğrenildi.

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Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pitbull cinsi köpeğin evden kaçması üzerine sahibi Hamza Saçıkirli, ailesiyle birlikte aramaya çıktı. Sokakta bulunan pitbull cinsi köpek, kendisini yakalamaya çalışan sahibi Saçıkirli’ye saldırıp, ayağından ısırdı. Oğlunun acı içinde yardım istemesi üzerine anne Havva Saçıkirli, müdahale etti.

Havva Saçıkirli ile diğer oğlu Cengiz Saçıkirli, uzaklaştırmaya çalıştıkları köpeğin saldırısı ile ayaklarından ısırıldı. Ailenin yardım çağrıları üzerine çevredekiler, yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, köpek ısırması sonucu yaralanan anne ile 2 oğlunu, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

 

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SALDIRI ANI KAMERADA

Polis tarafından yakalanan köpek ise barınağa teslim edildi. Bu arada köpeğin aileye saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adanada evden kaçan pitbull sahibine dehşeti yaşattı

Öte yandan, saldırı sırasında bir vatandaş, elindeki tabancayla saldırgan köpeğe ateş ederek köpeği etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak köpeğin saldırıya devam ettiği anlar ortaya çıktı.

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#Adana#Pitpull#Köpek

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