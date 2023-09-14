Ev sahibi dehşeti

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Mardin Kızıltepe’de 6 Eylül’de, apartmanda iddiaya göre yüksek kira zammını kabul etmeyen polis memuru T.Y. ile güvenlik korucusu ev sahibi Mehmet Metin Tekin arasında uzun süredir devam eden gerginlik tartışmayla sonuçlandı. Tekin’in yakınlarının da tartışmaya girmesiyle olay kavgaya dönüştü. Akraba olan grubun saldırısına uğrayan polis memuru T.Y.’nin silahı gasp edildi. Olay yerine gelen polis komşusu C.Ö. ve çevredekilerin yardımıyla kurtulan T.Y., şikâyetçi oldu. Ev sahibi Mehmet Metin Tekin ile gruptaki M.T., Fatih Tekin, Niyazi Tekin, Lokman Tekin, güvenlik korucuları Nizamettin Tekin ile Tahsin Tekin gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. adli kontrolle serbest bırakılırken, Mehmet Metin Tekin ve diğer 5 şüpheli tutuklandı.

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Ancak ailenin avukatı Feyzi Akikolun itirazı sonucu, ev sahibi Mehmet Metin Tekin ile Fatih Tekin, Niyazi Tekin, Lokman Tekin, güvenlik korucuları Nizamettin Tekin ile Tahsin Tekin, tutuklu bulundukları Mardin Ceza İnfaz Kurumu’ndan adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis memuru T.Y., verdiği ifadede olay öncesi yaşananları şöyle anlattı:

‘SANA HUZUR VERMEYECEĞİZ’

“Ev sahibinin kardeşi ve bina yöneticisi Nizamettin Tekin’den 16 Ağustos’ta ‘Kiminle uğraştığının farkında değilsin’ şeklinde mesaj aldım. Ev sahibi Mehmet Metin Tekin’den de ‘Oğlumu eve yerleştireceğim, kendine daire ara. Emniyet müdürünle de görüşeceğim’ diye tehdit mesajları aldım. Bir gün sonra ev sahibimin kardeşleri Nizamettin Tekin ile Lokman Tekin tarafından yolum kesildi. Nizamettin, ‘Sana burada huzur vermeyeceğiz. Kaymakamla görüşüp seni yerinden edeceğim’ dedi. Şikâyetçi oldum. 6 Eylül’de işe gitmek için dairemden çıktım. Beni 15 dakika kadar tekme tokat dövdüler. Belimdeki silahımın kılıf mekanizmasını bilmedikleri için kılıfı kırarak silahımı aldılar. Silahımın mermi dolduruş sesini duydum. Kafama doğru Mehmet Metin’in nişan aldığını gördüm. Polis komşum C.Ö. beni kurtarmaya geldi. Komşum C.Ö.’yü de darp ettiler. C.Ö.’ye ‘Silahımı çaldılar, dikkat edin’ dedim. C.Ö. de bizi korumak için beylik silahını çekti. Bunun üzerine grup üzerimden kalktı.”