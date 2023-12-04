Eurofighter’a sondaj blokajı

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Türkiye’nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almak için İngiltere ve İspanya ile temasları sürerken, Almanya uçakların tedarikinde pürüz çıkarıyor. İngiltere, Almanya’yı ikna etme görevini üstlenirken, Berlin’in Eurofighter gerekçesi de ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Almanya, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü sondaj ve doğalgaz arama faaliyetlerini gerekçe göstererek Eurofighter jetlerinin Türkiye’ye tedarikini engellemeye çalışıyor. Almanya daha önce de TSK’nın Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik harekâtlarını bahane ederek savunma sanayisinde örtülü ambargo uygulamıştı.

2019 KARARLARIN GEREKÇE GÖSTERİYOR

Türkiye’ye Eurofighter satışına sıcak bakmayan Berlin, Ankara-Atina arasında kriz yaşandığı sırada 2019 yılında alınan Avrupa Birliği Konseyi kararlarını öne sürüyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki arama çalışmaları nedeniyle yaptırım uygulanması kararı ilk olarak 17-18 Ekim 2019’daki Avrupa Birliği Konseyi zirvesinde Birliğin, Kıbrıs’a tam destek verdiğini göstermek için alınmıştı.

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ALTAY VE LEOPARD BLOKAJI

Daha öncede TSK’nın Suriye’nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarını eleştiren Almanya’nın TSK’nın elindeki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini rafa kaldırdığı ve tank satışını da durdurduğu ifade edilmişti. Almanya’nın örtülü ambargolarından Altay tankı projesi de etkilenmişti. Tankların motoru için Alman bir firmayla anlaşma planları, Suriye’deki terörle mücadele harekatları gerekçe gösterilerek Almanya tarafından engellenmişti.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen ay Almanya seyahati dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Eurofighter tedarikine ilişkin olarak, “Şansölye, Eurofighter konusuna hiç girmedi. Yani ‘veririz vermeyiz’ noktasında yorum yapmadı. Biz zaten cevabımızı açık bir şekilde verdik. Bu uçakları bize verirlerse verirler, vermezlerse çalacağımız kapı mı yok? Çok” ifadesini kullanmıştı.

TÜRKİYE’NİN EUROFIGHTER TALEBİ

Türkiye, ilk etapta 20 adet, daha sonra da 20 adet olmak üzere toplam 40 adet son versiyon Eurofighter uçak temin etmek istiyor. Eurofighter Typhoon jetleri, Airbus, BAE Systems ve Leonardo tarafından temsil edilen Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya’dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Eurofighter Typhoon, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil, çift motorlu, delta kanatlı, çok rollü savaş uçağı. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemler uçağın en belirgin özelliklerinden.