Eti’nin veliahtı önce sesini kaybetti sonra albüm yaptı

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ESKİŞEHİRLİ ünlü Kanatlı ailesinin kızı olan Aydan Kanatlı’nın çocukluğunda tek hayali konservatuvar okumaktı. Ancak ülke ekonomisine damga vuran bir aile şirketi ve disiplinli bir anne - baba ile büyüyen Kanatlı’nın hayali bu koşullarda fazla ‘uçuk’tu. Büyük bir hastalık ve iyileşme sürecinin ardından hayalini gerçekleştirmek üzere kollarını sıvayan Kanatlı’yla, ilginç hayat hikâyesini dinlemek için bir araya geldik.

“Ben çocukluğumda annemin sprey kutularıyla şarkılar söyler alkış sesi olsun diye de sifonları çekerdim” diyerek başlıyor sözlerine. O çok konservatuvar okumak istese de olmamış. Kanatlı o günleri şöyle anlatıyor: “Hem annem hem babam deliler gibi çalışırdı. Evde bisküviler dener, onları hayata geçirmek için çalışırlardı. Soframızda hep iş konuşulurdu. Çok disiplinli, vizyoner bir ailede büyüdüm. Annem hem babamın çok büyük bir destekçisiydi hem kendisi de iş hayatında çok aktif bir kadındı. Bir erkek, iki kız kardeşiz. Ya mühendislik ya işletme okumamız öngörülüyordu. Babam hep ‘Benim kızım evlenmeyecek, okuyacak ve benimle çalışacak’ derdi.”

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İŞLETME EĞİTİMİ

Babasının söylediğine uymuş uymasına ama biraz gecikmeli olarak okumuş. 19 yaşında evlenen Kanatlı üç çocuğun ardından üniversite sınavlarına girerek işletme fakültesinde okumaya başlamış. “Aslında ben babamdan gizli çalışmaya başladım çünkü onun için yarı zamanlı çalışma diye bir şey yoktu. Ama benim de çocuklarım vardı bir yandan da çalışmak istiyordum. Bir yandan da üniversiteyi bitirdim. 15 sene hem icra kurulunda hem de ürün geliştirme koordinasyonunda çalıştım” diyor.

SES TERAPİLERİ

Yıl 2006’ya geldiğinde aile şirketi kurumsallaştırmaya karar veriyor ve Kanatlı’nın yoğun çalışma dönemi de sona eriyor. Kanatlı o dönemleri şöyle anlatıyor, “Bu süreçte eşimden ayrıldım, iki çocuğum İstanbul’da okuyordu, babamın vefatının ardından küçük oğlumu da yanıma alarak İstanbul’a taşındım. Bu dönemde çocukluk hayalimi tekrar düşünmeye ve müzikle ilgili hayal kurmaya başlamıştım. Ancak bu kez de omurilikle ilgili sorunlar yaşamaya başladım. Felç olma ihtimalimin çok yüksek olduğu iki ameliyat oldum. Daha sonra sesim gitmeye başladı ve bunun da omurilikle ilgili olduğunu öğrendik. Ses tellerimden ameliyatlar oldum ve ameliyattan sonra hiç konuşamamaya başladım. Prof. Dr. İsmail Koçak’ın bana uygun gördüğü ses terapileriyle sesime tekrar kavuşmak için büyük bir mücadele verdim.”

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İyileşmek için çaba gösterirken aklında hâlâ müzik varmış. Bir gün tesadüf eseri doktorunun kendisini tanıştırdığı opera sanatçısı Günay Acar’dan şan dersleri almaya başlayan Kanatlı hem ses terapi hem de müzik eğitimini aynı anda sürdürmüş:

NEDEN ALBÜM YAPMIYORUM...

“O zamanlar albüm çıkarmak aklımın ucundan bile geçmiyor. Ama o kadar büyük bir şarkı söyleme tutkum var ki o beni hiç rahat bırakmadı. İlk başladığımda sadece biraz daha bilinçli şarkı söylemek istiyordum. Bu eğitimi aldıkça işin daha da keyfine vardım. Bir kayıt yapsam ve torunlarıma bıraksam, bunu bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürsem diye düşündüm. Sonra neden albüm yapmıyorum dedim ve kolları sıvadım.”

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ACABA SESİMİ BEĞENECEK Mİ?

- 12 şarkılık “Aydan, Yıllar Size Teşekkür Ederim” albümü için çalışmaya başlayan Kanatlı hem Türk sanat müziği hem de pop müziğin olduğu bu albüm için Ozan Çolakoğlu’nun kapısını çalmış. Türk sanat müziği şarkılarındaki düzenlemeleri ise Hakan Güngör üstlenmiş:

“Ozan Çolakoğlu’nun kapısını çaldık, sesimi dinledi. Adeta genç bir kız gibi sesimi beğenecek mi diye büyük bir heyecan yaşadım. Çolakoğlu beğendi, biraz pop biraz caza çalan çok güzel düzenlemeler yaptı.”

GELİRİ, OMURİLİK FELÇLİLERİNE

Kanatlı, işler bu kadar ciddiye binince bu albümü kendisi için değil Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği için yapmaya karar vermiş: “Yeni albümüm yolda. Şarkı söyleme isteğimi bir sosyal sorumluluk projesine çevirdim. Asla durmadım, ses konusunda çalışmaya devam ediyorum. Çocuklarım ve torunlarım sayesinde hep genç kaldım hep çağı yakalamaya çalıştım. Hiç durmak gibi bir niyetim yok. Müzik yolculuğuma son hız devam edeceğim.”