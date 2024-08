Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu: Can dostlarımızı belediyede görevlendireceğim

Haberin Devamı

Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, sokak köpekleri için belediyede yeni bir uygulama başlatacaklarını belirtti.

Beşikçioğlu, "Etimesgut’taki tüm hemşerilerim gibi, can dostlarımız da bize emanet" notuyla yaptığı paylaşımda, "Can dostlarımız için belediyemizde yeni görevler oluşturacağız. Birimlerimizde, sosyal tesislerimizde ve hatta birçok binamızda onlara ihtiyaç var. Yeni Veteriner Müdürümüz, Türk Ordusunun mayın arama köpeklerinin eğitmeni Faruk Bey, sokak hayvanları hakkında alınmış olan bu karar karşısında can dostlarımızın eğitim sürecini sağlayacak. Barınaklarımız, rehabilitasyon ve eğitim merkezlerine dönüşecek. Ayrıca, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü bu süreçte bilgi ve birikimleri ile bizlerin yanında olacak. Sonrasında ise; can dostlarımızı belediyede görevlendireceğim. Belediyemizin Fen İşlerinin garajında, park bahçelerin garajında, TIR otoparkımızın garajında, sosyal tesislerimize ve belediyemizin onlarca binasına sahip çıkacak can dostlarına, bekçilere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.