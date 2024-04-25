Eskişehir'de Kelime-i Tevhid bayrağını, açan kişinin elinden almaya çalışmıştı! Gözaltına alındı

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Eskişehir Gazze Platformu geçen cumartesi günü, İsrail saldırıları altındaki Filistin’e destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan Y.U., etkinlik bittikten yaklaşık 1,5 saat sonra İki Eylül Caddesi’nde yürürken, ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağı açtı. Bir süre böyle yürüyen Y.U. ile iddiaya göre bayrağı indirmesini söyleyip almak isteyen H.K.T. arasında tartışma yaşandı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Bu anları ise çevredekiler cep telefonlarıyla kayda alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlattı. Bayrağı almaya çalıştığı öne sürülen H.K.T. hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, başsavcılık talimatıyla H.K.T.'yi yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan H.K.T. işlemleri sonrası ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ile ‘Nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Gerçekleştirilen gösteri yürüyüşü sonrasında, şüpheli şahsın, Y.U. isimli şahsın elinde bulunan bayrağı zorla almaya çalıştığı olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheli şahıs hakkında TCK’nın 216. maddesinde düzenlenen ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama’ ve TCK’nın 149/1-c maddesinde düzenlenen ‘Nitelikli Yağmaya Teşebbüs’ suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, Nöbetçi Cumhuriyet savcısınca şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı, soruşturma sonuçlanmadan yapılan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu; kamuoyuna duyurulur” denildi.