Eskişehir'de 6 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası' verildi

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile gaziler ve yakınları katıldı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Çanakkale ruhunun günümüzde de halen yaşağını ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına haklı gurur kaynağı olan 6 gazimize Devlet Övünç Madalyası'nın verileceği bugün, aynı zamanda Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümüdür. Bugün gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki Çanakkale ruhu günümüzde de yaşıyor. Siz gazilerimiz bunun yaşayan kanıtlarısınız.Türk milleti olarak dün Çanakkale'de hangi heyecan, azim ve inançla mücadele etmişsek bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı şekilde bir mücadeleyi yürütüyoruz. Millet olma bilinciyle en güç koşullarda bile 'Çanakkale Geçilmez' dedirten sağlam bir bilinç ve ruhun mirasçılarıyız. Bu anlamlı gün vesilesiyle bunu bir kez daha idrak etmenin onur ve heyecanını yaşıyoruz. Vatan sizlere minnettardır. Sizin gibi gönlü milli, manevi değerlerimizle kuşanmış bir gelecek için çalışıyoruz. Bu bakımdan siz yeni nesle vatanperverlik hususunda günümüzün yaşayan rol modellerisiniz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ayyıldız ile Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, gaziler 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Sait Kartopu, polis memuru Ufuk Ünsal, Jandarma Uzman Çavuş Adem Tulu, Savaş Ünlü, Osman Başka ve Hüseyin Poyraz'a madalyalarını verdi. Tören programı gaziler ve yakınlarıyla çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

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