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Eskişehir’de, 1 Mayıs tutuklamalarına tepki sırasında 5 kişiye gözaltı

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#ESKİŞEHİR#1 Mayıs#Polis
Eskişehir’de, 1 Mayıs tutuklamalarına tepki sırasında 5 kişiye gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 16:19

İstanbul’daki 1 Mayıs'ta çıkan olaylar sonrası tutuklamalara tepki göstermek için Eskişehir’de yapılan basın açıklaması sırasında ‘Devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı mahiyette’ slogan attıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

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‘Gençlik Örgütleri’ adı altındaki grup, dün Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi’nde bir araya gelerek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da çıkan olayların ardından gerçekleştirilen tutuklamalara tepki gösterdi. Basın açıklaması sırasında slogan attıkları tespit edilen 5 kişi hakkında, ‘Devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı mahiyette’ slogan attıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. M.Y., S.A.K, C.L., A.S. ve D.T. isimli şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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#ESKİŞEHİR#1 Mayıs#Polis

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