Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Zorlu Holding'e bağlı Vestel Üst Yöneticisi Ergün Güler "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

Mağdur Ergün Güler'in ramazan ayı nedeniyle 28 Şubat'ta Vestel çalışanları ve yöneticileri ile Zorlu Holding'in yöneticilerine kurumsal mail adresinden toplu olarak ramazan tebriği içerikli elektronik posta gönderdiği belirtilen iddianamede, suç tarihinde Zorlu Holding'in Üst Yöneticisi olan Köksal'ın ise buna cevaben, mağdura ve mailde ekli tüm kullanıcılara ramazan ayının kutlanmaması içerikli toplu mail gönderdiği anlatıldı.

İddianamede, söz konu mailin bir kısım sosyal medya platformlarında ve basın yayın organlarında da yayınlandığı aktarılarak, mail içeriğindeki ifadeler nedeniyle Köksal hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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MAĞDUR GÜLER'İN İFADESİ

İddianamede ifadesi yer alan mağdur Ergün Güler, yaklaşık 26 yıldır Zorlu Holding'in iştiraki olan Vestel şirketlerinde değişik görevlerde çalıştığını, bir buçuk yıldır da üst yönetici olarak görev yaptığını söyledi.

Çalıştığı süreçte resmi ve dini bayramlarla özel günlerde şirket içi tüm çalışan ve yöneticiler ile Zorlu Holding yöneticilerine kutlama mesajları gönderdiğini belirten Güler, daha önce gönderdiği mesajlarla ilgili herhangi bir uyarı veya engelleme olmadığını dile getirdi.

Güler, 28 Şubat'ta da ramazan ayı münasebetiyle şirket çalışanları ve yöneticileri ile Zorlu Holding yöneticilerine kurumsal adresten mail gönderdiğini anlatarak, aynı tarihte Bekir Cem Köksal'ın, mailine "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor..." şeklinde başlayan bir cevap yazdığını kaydetti.

Kendisinin bu maili gördükten sonra Köksal'ı arayarak yaptığının yanlış olduğunu söylediğini belirten Güler, Köksal'ın da aslında maili sadece kendisine göndereceğini, yanlışlıkla tümünü yanıtlayı seçtiği için tüm katılımcı listesine mailin gittiğini söylediğini aktardı.

Güler, daha sonra Köksal hakkında soruşturma başlatıldığını basın yayın organlarından öğrendiğini, olay sebebiyle kimseden şikayetçi olmadığını dile getirdi.

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KÖKSAL'IN MESAJINDAKİ İFADELER ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE BASKI KURMAYA YÖNELİK

İddianamede, "Köksal'ın kullandığı ifadelerinin, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak, mağdur ve diğer çalışanların inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzlarına ilişkin tercihlerine hukuka aykırı davranışla müdahale etme niteliğinde" olduğu kaydedildi.

Köksal'ın şirketteki konumu, mağdurun çalıştığı şirketin de Zorlu Holding'e bağlı olması nedeniyle aralarındaki hiyerarşi de dikkate alındığında, mesaj içeriğindeki ifadelerinin mağdur ve Vestel çalışanları üzerinde baskı kurmaya, iradelerini etkilemeye ve sanık Köksal'ın amacı doğrultusunda sonuç doğurmaya elverişli olduğu belirtilen iddianamede, Köksal'ın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği kaydedildi.

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İddianamede, Köksal'ın, bir suç işleme kararının icrası kapsamında tek eylemle mağdura ve Vestel Şirketler Grubu çalışanlarına yönelik üzerine atılı suçu zincirleme şekilde işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin oluştuğu aktarıldı.

Sanık Köksal'ın "zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapsi istenen iddianame, Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal, sevk edildiği adliyede hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Zorlu Holding Yönetim Kurulu da Köksal'ın holdingin CEO'luğu görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.