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Eski sevgilisini canice katletmişti... İfadesi ortaya çıktı: Boğuştuğumuz sırada silah patladı

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#Cinayet#Samsun#Mahkeme
Eski sevgilisini canice katletmişti... İfadesi ortaya çıktı: Boğuştuğumuz sırada silah patladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 15:10

Samsun'da, bir süre ilişki yaşadığı Muradiye Terzi'yi (31) sevgili oldukları dönemde verdiği paraları geri isteyip alamadığı iddiasıyla tabancayla vurarak öldüren Murat Demir (43), tutuklandı. Demir ifadesinde, "Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum. Boğuştuğumuz sırada patladı" dedi.

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Olay, 2 gün önce öğle saatlerinde, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi Pelitköy Toplu Konutları'nda meydana geldi. Apartman görevlisi, T.Y. ile evli ve 2 çocuk annesi Muradiye Terzi'yi evinin kapısının önünde sağ göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Terzi, hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin bir süre ilişki yaşadığı ve daha önce sitede kapıcılık yapan Murat Demir olduğunu belirledi. Demir, dün emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli ifadesinde, "Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum. Boğuştuğumuz sırada silah patladı" dedi.

Murat Demir, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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Eski sevgilisini canice katletmişti... İfadesi ortaya çıktı: Boğuştuğumuz sırada silah patladı

Murat Demir'in, Muradiye Terzi'ye sevgili oldukları dönemde ara ara para verdiğini söylediği, son dönemde aralarının bozulması üzerine paraları geri istediği ve tartışmanın da bu yüzden çıktığını öne sürdüğü öğrenildi. Bu arada, T.Y. ile evlenen Muradiye Terzi'nin 2'nci evliliği olduğu, 16 yaşındaki ilk evliliğinden 2 çocuk dünyaya getirdiği belirtildi.

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#Cinayet#Samsun#Mahkeme

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