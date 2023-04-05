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Eski Ocaklar Beldesi Başkanı Hüseyin Durak, deprem soruşturmasında tutuklandı

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#Balıkesir#Erdek#Hüseyin Durak
Eski Ocaklar Beldesi Başkanı Hüseyin Durak, deprem soruşturmasında tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 19:55

Balıkesir’in Erdek ilçesi eski Ocaklar Beldesi Başkanı Hüseyin Durak (65), Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. İnşaat mühendisi olan Durak’ın, İskenderun’daki bir yapı denetim firmasına kullanmaları için yapı denetim belgesini verdiği ve statik proje sorumlusu olarak gözüktüğü 3 binanın depremde yıkıldığı öğrenildi.

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Balıkesir’in Erdek ilçesi eski Ocaklar Beldesi Başkanı inşaat mühendisi Hüseyin Durak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da yıkılan binalarla ilgili, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün, ifade vermek üzere Balıkesir Adliyesi’ne çağrıldı. Bir arkadaşı vasıtasıyla Hatay’ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İSOS Yapı Denetim Firması’na, kullanmaları için yapı denetim belgesini verdiği öğrenilen Durak, savcının tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Hatay’daki nöbetçi mahkeme tarafından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla sorgusu yapılan Durak, 2014 yılında bir arkadaşının ricası üzerine İskenderun’daki firmaya yapı denetim belgesini gönderdiğini, 2018 yılında ise belgesini geri aldığını söyledi. Firmanın bu süreç içerisinde kendisinin imzasını taklit ederek, inşaatı tamamlanan 3 binaya ruhsat aldığını ve depremde yıkılan bu binaların statik proje sorumlusu olarak kendisinin gözüktüğünü söyleyen Durak, hayatı boyunca Hatay’a gitmediğini belirtip, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

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Durak, ifadesinin ardından tutuklanarak Bandırma Cezaevi’ne gönderilirken, avukatının mahkemenin tutuklama kararına itiraz ettiği öğrenildi. 

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#Balıkesir#Erdek#Hüseyin Durak

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