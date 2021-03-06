Eski mürit suç duyurusunda bulundu! ‘Okuyan, Adnan Hoca’yı operasyon için uyardı’ iddiası

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne 2018 yılında yapılan operasyon öncesi örgüt üyelerinden Aylin Atmaca’yı uyardığı iddia edilen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hakkında, davanın müştekilerinden Özkan Mamati suç duyurusunda bulundu. Adnan Hoca’yı deşifre eden eski mürit Özkan Mamati’nin suç duyurusu dilekçesinde ‘Yaşar Okuyan’ın 2016 yılından itibaren Adnan Oktar silahlı suç örgütü mensuplarına yapılacak olan operasyonlara ilişkin bir takım gizli bilgi ve belgeleri vermesi suretiyle yargılama faaliyetlerini akamete uğrattığı’ iddia edildi. Operasyon sırasında ele geçirilen bir notta Okuyan’ın ‘Eymen’ kod adlı Aylin Atmaca’ya “Size yönelik 2019 seçimleri öncesi bir operasyon olacak Tayyip Bey’in onayıyla. Bir şey bilmesem söylemezdim. Net konuşuyorum. Ona göre tedbirleri alın” ifadelerini kullandığı dilekçede öne sürüldü. Dilekçede Okuyan’ın, Oktar’ın ‘seçilmiş kişileri çağırdığı’ iftar davetine dahi katıldığı vurgulandı. Yaşar Okuyan’ın 3 Mart 2021’de bir gazeteye vermiş olduğu röportajda da Aylin Atmaca’yı “Size muhafazakar camiadan rahatsızlık var yarın bir gün başınıza bir şey gelebilir” diyerek uyardığı ifade edildi.

Eski Bakan Yaşar Okuyan ve operasyonu fısıldadığı iddia edilen Aylin Atmaca.

‘NEREDEN BİLEBİLİRİM?’

Şikâyet sonrası ulaştığımız eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iddiaları tamamen reddederek “Ben siyasi bir insanım, tabii ki görüştüğüm insanlar olacaktır. O grup beni iftara ve televizyon kanalına davet etti, ben de davete icap ettim. Böyle bir söylemim asla olmamıştır. Ben devlet değilim operasyonu nereden bilebilirim? İstedikleri kadar suç duyurusunda bulunsunlar” dedi.

Okuyan ve Adnan Oktar’ın iftar fotoğrafı.