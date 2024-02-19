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Eski eşini sokak ortasında katletti

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#Şanlıurfa#Adli Tıp Kurumu#Sarayönü Polis Merkezi
Eski eşini sokak ortasında katletti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 07:00

Şanlıurfa’da geçen yıl 29 Kasım’da şiddetli geçimsizlik nedeniyle Suna-Kenan Şamlıoğlu çifti boşandı.

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Boşanmanın ardından 18 yaşından küçük olan 3 çocuk ise annelerinin yanında kaldı. Hafta sonu dolayısıyla Kenan Şamlıoğlu dün, çocuklarını görmek için Sarayönü Polis Merkezi yakınındaki apartmanda yaşayan eski eşi Suna Gül’ün evine gitti. Burada eski çiftler arasında çıkan tartışmada Kenan Şamlıoğlu, üzerinde taşıdığı tabancayla eski eşi Suna Gül’ü başından vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan 3 çocuk annesi olay yerinde hayatını kaybederken, Kenan Şamlıoğlu başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihara kalkıştı.

Silah sesleri üzerine polis merkezindeki ekipler harekete geçti. Yerde yatan çifti gören polislerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Kenan Şamlıoğlu hastaneye kaldırıldı. Şamlıoğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme sonrası Suna Gül’ün cesedi de Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

 

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#Şanlıurfa#Adli Tıp Kurumu#Sarayönü Polis Merkezi

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