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Eski eşini öldürdü çocuğunu yaraladı

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#Kocaeli#Gölcük#Sözen Tutci
Eski eşini öldürdü çocuğunu yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 07:00

Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir binada yaşayan Sözen Tutci ve çocuklarının yaşadığı eve dün akşam saatlerinde, eski eşi M.Y. geldi.

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Hakkında uzaklaştırma kararı olan M.Y., kapıyı açan oğlu V.Y.’yi yanındaki tabanca ile bacağından yaraladıktan sonra eski eşi Sözen Tutci’ye yöneldi. M.Y., balkonda oturan kadına ateş ettiği sırada yerden kalkan yaralı V.Y., babasını engellemeye çalıştı. Yaşanan boğuşma sırasında silahın patlaması sonucu M.Y. de göğsünden vurularak yaralandı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan V.Y. ve göğsünden yaralanan babası M.Y.’yi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Boynundan vurulan Sözen Tutci’nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Kocaeli#Gölcük#Sözen Tutci

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