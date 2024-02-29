Eşini öldürüp 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı... Cinayet planını sevgilisine anlatmış

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Bayramiç'te yaşayan Ayşe Korur, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur'u bir yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek, boşanma davası açtı. Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, 9 Ağustos 2022 saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini öldürüp, kaçtı. Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı. İfadesinde, "Olay günü eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde dışarıda telefon ile konuşurken gördüm. Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim" diyen Korur, tutuklandı. Korur hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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CİNAYETTEN 1 GÜN SONRAKİ MESAJLAR

Davanın 5'inci duruşması Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Gencay Korur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, Ayşe Korur'un yakınları duruşma salonundaki yerlerini aldı. Duruşmada, Gencay Korur'a ait telefon kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesi sonucunda hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda Gencay Korur'un telefon rehberinde ‘Aşkım' isimli kişiye yazdığı mesajda 10 Ağustos 2022 tarihinde cinayetten 1 gün sonra yazdığı mesajlarda şu ifadeler yer alıyor:

"Gencay Korur: Ayşe'yi öldürdüm, kaçıyorum; Aşkım; Ne zaman? Hani yapmaktan vazgeçmiştin. Sen ciddi misin? O zaman neden teslim olmuyorsun da kaçıyorsun ki?; Gencay Korur: Olacağım, Aşkım; Hani hapiste el üstünde tutarlardı, şimdi ne değişti. Gencay Korur: Gidiyorum. Teslim olacağım. Aşkım; Öldüğüne emin misin? Belki sadece yaralanmıştır. Gencay Korur: Ya salak salak konuşma öldü diyorum."

Tutuklu sanık Gencay Korur, mahkemedeki savunmasında bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirterek, "3 kızım da benden değil. Çocuklar benden değil. Eşim kimden hamile kaldı? DNA testi istiyorum" dedi. Korur'un savunmaSInın ardından, mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Mart'a erteledi.

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"SEVGİLİSİNİ 'AŞKIM' DİYE KAYDEDİYOR"

Duruşma sonrası adliye çıkışında açıklama yapan şikayetçi Avukatı Ahmet Erzi, "Ayşe Korur cinayetinde sanık her ne kadar 'namus cinayeti' şeklinde cinayeti işlediğini beyan etmiş ise de telefon yazışmalarında sanığın başka kadınlarla olan samimi konuşmaları, aynı zamanda birlikte olduğu kadınlara kendi eşini Ayşe Korur'u öldüreceğine dair beyanları ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla namusa ilişkin hiçbir şey yoktur, kalmamıştır. Mevcut halden Cumhuriyet savcımız mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın kendisine tevdi edilmesini talep etti. Önümüzdeki celse mütalaa açıklanacak. Biz mütalaanın ağırlaştırılmış müebbet olacağından hiçbir şüphe duymamaktayız. Sanığında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacağından şu andaki durum itibariyle hukuken de emin durumdayız. İnşallah hak ettiği cezayı alacak. Ayşe Korur'u öldürdüğünü kendi kız arkadaşına anlatıyor. Anlattıktan sonra da kız arkadaşının şöyle bir beyanı var. Diyor ki; 'Hani öldürmekten vazgeçecektin?' yani karısını öldürmeyi daha önce planlayıp, kendi kız arkadaşına anlatıyor. Öldürdükten sonra da kız arkadaşına bilgi veriyor; 'Karımı öldürdüm' diye. Cep telefonu kayıtlarında var. Sevgilisini telefonuna 'Aşkım' diye kaydediyor. Daha sonra da 'Karım beni aldattı' diye savunma yapıyor. Yani ortada bir namusa ilişkin herhangi bir durum söz konusu değil. Burada eşini aldatan da sanığın kendisi. Ayrıca, cezasında indirim almak için dava boyunca birtakım yalanlar, iftiralar attı. Lakin bunların hiçbiri de gerçeklik payı noktasında ortaya çıkmadı. Sanığın en ağır cezayı alacağından biz artık eminiz" dedi.