Eşini, bacanağını ve bacanağının 9 yaşındaki öldürmüştü... Vahşette yeni gelişme: Saklandığı mağarada yakalandı

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Olay, pazartesi günü gece saatlerinde ilçeye bağlı Taşkuyu köyünde medyana geldi. Kasım Avcı ile eşi Tuğba Avcı arasında tartışmaya yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kasım Avcı, eşi Tuğba Avcı ile evde bulunan bacanağı Abidin Avcı ve bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa Avcı'ya tabanca ile ateş ederek kaçtı.

Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

OPERASYONLA SAKLANDIĞI MAĞARADA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Kasım Avcı'nın yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalle çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından Kasım Avcı'nın, köy kırsalındaki bir mağarada saklandığı tespit edildi.

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Harekete geçen ekipler, Avcı'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı. Jandarma ekipleri aynı zamanda Kasım Avcı'nın buğday ekili arazisinde yaptığı aramada da 1 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan Avcı'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 7 kişi de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.