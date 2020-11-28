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Cafer ELMAS - DHA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 01:21 | Son Güncelleme:

Eşi tarafından vurulan Cemile yaşam mücadelesini kaybetti

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Eşi tarafından vurulan Cemile yaşam mücadelesini kaybetti
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Bilecik’te Onur Acar’ın (30), adliye çıkışında pompalı tüfekle vurduğu boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar (23), 12 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

 Bilecik'te 16 Kasım günü meydana gelen olayda Onur Acar, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Acara adliye çıkışınca pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise Bilecik Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Cemile Nur Acar, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Onur Acar ise olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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