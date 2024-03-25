Eşi ile arkadaşını vurdu

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Mehmet Gökçe, Ümmü Gökçe’nin eski çalışanı Mehmet Yılmaz’ın (28) otomobiline bindiğini gördü. Yanlarına giden Mehmet Gökçe ile otomobilden inen Mehmet Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Gökçe, yanındaki tabancayla Mehmet Yılmaz’ı boynundan eşi Ümmü Gökçe’yi ise karnından vurdu.

Mehmet Gökçe, olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ümmü Gökçe ile Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ümmü Gökçe’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Mehmet Yılmaz’ın ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı belirtildi. Polise teslim olan Mehmet Gökçe, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutukladı.