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Esenyurt'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi Büyükada'da bulundu

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#İstanbul#Esenyurt#Büyükada
Esenyurtta kayıp olarak aranan kadının cesedi Büyükadada bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 15:49

Büyükada'da ormanlık alanda bir kadına ait ceset bulundu. Kimlik tespit çalışmalarında cesedin, 3 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Özlem Yıldız'a (40) ait olduğu belirlendi

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Olay dün sabah 08.30 sıralarında Büyükada Maden Mahallesi Çarkıfelek Caddesi'nde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köpek beslemeye gelen 2 kişi ormanlık alanda kadına ait ceset buldu.

Esenyurtta kayıp olarak aranan kadının cesedi Büyükadada bulundu

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Esenyurt'ta yaşayan Özlem Yıldız (40)'a ait olduğunu belirledi. Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Esenyurtta kayıp olarak aranan kadının cesedi Büyükadada bulundu

Ayrıca Yıldız'ın 3 gündür arandığı, ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kadının 3 gündür ormanlık alanda olduğunu değerlendiren ekipler, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yıldız'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, Yıldız'ın yakınları tarafından teslim alındı.

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Esenyurtta kayıp olarak aranan kadının cesedi Büyükadada bulundu

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#İstanbul#Esenyurt#Büyükada

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