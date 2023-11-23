Esenyurt’ta dehşet! Tekel bayi sahibine silahlı saldırı kamerada

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Olay, dün saat 17:00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil ile cadde üzerindeki tekel bayi dükkanına giren 3 şüpheli, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iş yeri sahibi S.L. ile tartışmaya başladı.

Bir süre sonra taraflar arasında sinirler gerilirken şüphelilerden biri elindeki silah ile iş yeri sahibine birkaç kez ateş etti. Dükkandan çıkarak geldikleri araca binip uzaklaşan şahıslar, kayıplara karıştı. İhbar üzerine işyerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan iş yeri sahibi, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda çalışma yaparken şüphelilerin yakalanması ile ilgili emniyet ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.