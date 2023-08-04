Esenyurt canileri inşaatta saklanmış

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İstanbul Esenyurt’taki tekel bayisindeki çifte cinayetin ardından Tarık Özer, oğlu Azad Özer, kardeşi Servet ve Murat Özer ile birlikte onlara yardım yataklık eden 5 kişi gözaltına alındı. Ayağından yaralı olarak gözaltına alınan Murat Özer önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler Tarık, Azad ve Servet Özer ile birlikte onlara yardım ettiği öne sürülen Hüsamettin A., Vedat E., Erdal A. ve Ercan T.’nin gözaltı süreleri ise dün bitti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Tarık, Azad ve Servet Özer ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

‘PARASINI ÖDEMEDİLER’

Tarık Özer emniyette verdiği ifadede, “Bu aileye 1 milyon 350 bin lira değerinde inşaat demiri sattım. İki senet halinde ödeme yapacaklardı. İlk ödemeyi de zaten parça parça ödediler. İkinci taksit gelince ödeme yapmadılar. İcra meselesi ellerine gidince Whatsapp paylaşımı yapmış. Hakaret etmiş. Eve geçince oğlum ve kardeşim gidip konuşalım dedi. Tartışma çıktı. Arbede sırasında silah sesi gelince ben de kardeşimin vurulduğunu düşünüp silahımı çektim. Gerisini hatırlamıyorum. Bendeki silah Murat Özer adına ruhsatlıydı” dedi.

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‘TELEVİZYONDA GÖRDÜK’

Tarık Özer cinayetin ardından nerede ve nasıl saklandıklarıyla ilgili soruya da, “Büyükçekmece’de kendimize ait bir inşaat vardı. Oraya gittik. Sadece domates ve peynir almak için 3 kez dışarı çıktık. Kahvehaneye gittiğimizde kendimi ve kardeşimi televizyonda gördüm” diye yanıt verdi.

Adli Tıp Kurumu’nun verdiği ön otopsi raporu da soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Raporda, Yunus Emre Erzen’in vücudunun çeşitli bölgelerine 9 kurşun, Batuhan Bayındır’ın ise 2 kurşun isabet ettiği belirtildi. Olayda yaralanan Yusuf Erzen’e ise tek kurşun isabet etmişti.