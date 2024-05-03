Erzurum’dan acı haber

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Olayda ağır yaralanan Yaşar, Pasinler Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Sol gözü görme yetisini kaybeden, elmacık kemiğinde ve burnunda kırık, kafatasında ise çatlaklar tespit edilen Mustafa Yaşar, beyninde su toplaması nedeniyle de birçok kez ameliyat edilmişti. Yaşar, dün sabah tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Yaşar için dün düzenlenen törene eşi Nebahat Yaşar ile çocukları Merve (18), Metan (14), Emline Nisa (9) ile protokol, asker, polis ve sevenleri katıldı. Şehidin cenazesi törenin ardından memleketi Hatay’a gönderilmek üzere havalimanına götürüldü. Öte yandan, Mustafa Yaşar’ı attığı taşla yaraladığı suçlamasıyla yakalanıp tutuklanan zanlının 7 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

ŞEHİDE VEDA

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Irak’ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Harekât Bölgesi’nde üzerine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş (27), Nevşehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Toktaş için dün memleketi Nevşehir merkeze bağlı Boğazköy’de cenaze töreni düzenlendi. Köy meydanındaki törene Vali Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, siyasi partilerin il başkanları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, şehidin ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Sait Toktaş’ın babasının daha önce vefat ettiği belirtilirken, cenazede annesi Nevriye Toktaş ile kız kardeşi Hacer Alan gözyaşı döktü. Şehit Sait Toktaş’ın cenazesi, Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel’in kıldırdığı namazın ardından Boğazköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.