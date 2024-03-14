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Erzurum'daki vahşet... Eşini 16, kızını 12 bıçak darbesiyle katletti! Anne ile kızı son yolculuğuna uğurlandı

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#Erzurum#Palandöken#Kadın Cinayeti
Erzurumdaki vahşet... Eşini 16, kızını 12 bıçak darbesiyle katletti Anne ile kızı son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 14:38

Erzurum'un Palandöken ilçesinde coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün’ün (46), bıçaklayarak öldürdüğü ebe eşi Kadriye Böçkün (44) ile kızı Asude Helen Böçkün (20) son yolculuğuna uğurlandı. Katil zanlısı Zülküf Böçkün ise emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Kadriye Böçkün’ün 16 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün’ün ise 12 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sancak Sitesi’nin 5’inci katında meydana geldi. Ziyaretine gelen babası ve kız kardeşleri yatmak için odalarına çekildikten sonra Zülküf Böçkün ile ebe eşi Kadriye Böçkün arasında kendi yatak odalarında tartışma çıktı. Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Asude Helen de odaya girip, tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Zülküf Böçkün, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Erzurum Şehir Hastanesi'nde ebe olan eşi ve kızına saldırdı. Anne ile kızının yardım çığlıkları üzerine evde misafir olarak bulunan Zülküf Böçkün’ün kız kardeşleri odaya koştu.

EŞİNE 16 BIÇAK, KIZINA 12 BIÇAK DARBESİ

Kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün’ün elinden bıçağı aldı. Tekrar mutfağa giden Böçkün, aldığı bir başka bıçakla eşi ve kızına vurmaya devam etti. Anne ile kızı kanlar içinde yere yığılırken, Zülküf Böçkün kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kadriye Böçkün’ün 16 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün’ün ise 12 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

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ÇAT İLÇE GİRİŞİNDE YAKALANDI

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zülküf Böçkün’ü kullandığı 25 ACH 134 plakalı otomobille Çat ilçesi girişinde yakaladı. Erzurum Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Böçkün, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen’in cansız bedenleri ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Otopsi işlemlerinin ardından aile tarafından teslim alınan anne ve kızı için Palandöken ilçesindeki Solakzade Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğlen namazı sonrası kılınan namaza Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Milletvekili Abdurrahim Fırat, Şehir Hastanesi çalışanları ile anne ve kızının yakınları katıldı. Namaz sonrası anne- kız, Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zülküf Böçkün ise adliyeye sevk edildi.

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#Erzurum#Palandöken#Kadın Cinayeti

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