Erzurum'da Rus genç kadının ölümünde sevgilisi ifade değiştirdi... Olayı kol saati aydınlatacak

Olay, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Ukrayna-Rusya savaşından sonra Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova, bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı. Emelianova, yaklaşık 8 ay önce sosyal medya üzerinden bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh ile tanıştı. İkili arkadaş olup, sık sık görüşmeye başladı. İddiaya göre, geçen yıl 20 Eylül saat 23.00 sıralarında ikili arasında tartışma çıktı. Apartmanda oturanların da duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra Mohammad Nizar Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Anastasia Emelianova'nın yaralandığını belirtip yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine apartmana polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, Anastasia Emelianova'ın kan kaybından öldüğünü belirledi. Kadının cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Mohammad Nizar Arnabeh ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşamını yitiren Emelianova'nın cenazesi ise uçakla ülkesine gönderildi.

POLİSTEKİ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Tutuklu yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarılan Arnabeh, Emelianova ile tartıştıklarını ve kırılan sehpanın cam parçasını alarak baldırına sapladığı yönündeki ifadesini kabul etmedi. Hakim huzurunda ifade veren Mohammad Nizar Arnabeh, "Polis merkezindeki ifademi kabul etmiyorum. İfadem bir kurgudan ibaret. Olay şöyle gerçekleşti. Saat 01.15'te işten çıktım 01.35 gibi eve geldim. Bunlar güvenlik kamerası görüntülerinde de mevcut. Mutfaktaki ocakta tencere içinde yanmış çorba vardı ve ocağın altıda yanıyordu. Anastasia'yı oturma odasında yüz üstü yatmış vaziyette gördüm. Yüzü soluk, göz altlarında karartılar olduğunu tespit ettim. Nabzını kontrol ettim. Ölmüş olabileceğini düşündüm. Kalp masajı yaptım. Sonra yardım çağırdım polisler gelip beni gözaltına aldı" dedi.

KOL SAATİ, KALP ATIŞLARININ KAÇTA DURDUĞUNU BELİRLEYECEK

Şüphelinin hep çelişkili beyanlarda bulunduğunu belirten Emelianova'nın ailesinin avukatı Begüm Osma DHA'ya şunları söyledi:

İlk celsede de sanık daha evvel bahsettiği, çelişkili beyanlarına devam etti. Sürekli olarak kendisinin her fail gibi, her şiddet faili gibi Anastasia'yı sevdiğinden, tatlı ve akıllı bir kadın olduğundan bahsederek olayı kendisinin işlemediğini ifade etti. Ancak sanığın beyanlarının aksine sanığın ifadesini alan kolluk memurları tekrardan bu celsede mahkemede dinlendiler. Her birinin çelişkisiz ve kuşkuya mahal vermeyecek beyanları zabıtlara geçti. Savcılık bu celse mütalaasını açıkladı.

Savcılık mütalaasında kadına karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ancak mahkeme, bizlerin ve sanık müdafinin talepleri doğrultusunda, eksik hususların değerlendirilmesi yönünde bir ara karar kurdu. Şöyle ki en önemli husus aslında Anastasia'nın akıllı bir kol saati vardı orada kol saati nezdinde kalp atışlarının durup durmadığına ilişkin, o saate ilişkin bir inceleme yapılacak. En önemli aslında ara kararlardan bir tanesi bu. Sanığın Anastasia'yı öldürdüğü olay günü, başka bir kadınla da görüştüğü ve dosyaya ilk defa bu ismin girdiği sebepleriyle bizlerin de itirazları ve beyanları üzerine o şahsın da dinlenmesi ve hazır edilmesi yönünde bir ara karar kuruldu. Bizler kadın cinayetleri durana kadar, elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Her zamanki gibi şiddet faillerinin bu yöndeki beyanlarını asla bizler dosyaya çelişkisiz ve açık bir şekilde kabul etmiyoruz diyebilirim. Bizler açısından zaten her ne kadar kanunen unsurların oluşup olmadığı tartışmalı olsa da, bu sanığın yapmış olduğu eylemler ispat edildiği takdirde, kuşkuya mahal vermeyecek şekilde olduğu takdirde, birden fazla kez cam parçalarıyla makulü yaraladığı yönündeki beyanları vardı koltuk ifadesinde. Bizler nezdinde bu durum aslında canavarca hisle, eziyet çektirerek, kadına karşı kasten öldürme suçunun varlığını göstermekte. Davamızın peşindeyiz, takip edeceğiz." Akıllı saatin bilirkişi tarafından incelenmesini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı mart ayına erteledi.

