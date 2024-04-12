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Erzurum'da kene ısırığı sonrası ölüm! Cenazede özel kıyafet giydiler

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#Kene#Erzurum#Ölüm
Erzurumda kene ısırığı sonrası ölüm Cenazede özel kıyafet giydiler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 11:07

Erzurum'da kene ısırması sonrası tedavi gördüğü hastanede ölen 2 çocuk babası İrşat Yüksel (37), sağlıkçıların getirdiği özel giysiler giyen mahalledeki gençler tarafından toprağa verildi.

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Oltu ilçesi Nüğürcük Mahallesi'nde yaşayan İrşat Yüksel, 3 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede kene ısırmasına bağlı olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi koyulan Yüksel, Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Yüksel, kurtarılamadı. Hastane görevlileri tarafından izolasyonu yapılıp yakınlarına teslim edilen Yüksel'in cenazesi, Nüğürcük Mahallesi'ne getirildi. Araçtan çıkarılmadan cenaze namazı kılınan İrşat Yüksel'in tabutunu, mahalle mezarlığına kadar da özel kıyafetli kişiler taşıdı. Yüksel'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Nüğürcük Mahallesi muhtarı Abubekir Gültekin, İrşat Yüksel'in kene ısırması sonucu Erzurum Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini, cenazenin izolasyonu yapılmış halde kendilerine teslim edildiğini belirterek, "Sağlıkçılardan 2 görevli defin için yardıma gelmişlerdi. Definin nasıl yapılacağını tarif ederek özel kıyafetleri verdiler. Mahallenin gençleri tarafından mezarlıkta defnedildi. Tedbir olarak böyle bir defin yapıldı" dedi.

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#Kene#Erzurum#Ölüm

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