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Erzurum'da kamyon Çoruh Nehri'ne uçtu: 1 can kaybı, 2 yaralı

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#Erzurum#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 14:08

Erzurum'un İspir ilçesinde, rampa inerken freni boşaldığı iddia edilen kamyon, Çoruh Nehri'ne uçtu. Kazada, kamyondaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Özbağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rize istikametinden İspir'e doğru giden un yüklü 53 AK 627 plakalı kamyon, rampa inerken iddiaya göre freni boşalınca Çoruh Nehri’ne uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kamyonda sıkışan 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Araçtan çıkarılan Bayram Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş’ın cesedi, İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan 2 kişi ise kurtarılıp ambulansla İspir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Erzurumda kamyon Çoruh Nehrine uçtu: 1 can kaybı, 2 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Erzurum#Trafik#Kaza

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