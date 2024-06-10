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Erzincan'da madende toprak altından çıkarılan beş işçi son yolculuklarına uğurlandı

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#Erzincan#İliç#Maden
Erzincanda madende toprak altından çıkarılan beş işçi son yolculuklarına uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 13:59

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 işçi toprak altında kalmıştı, çalışmaların ardından son 5 işçi de çıkarıldı. DNA testleri tamamlanan maden işçileri için Erzincan’da toplu cenaze namazı kılındı.

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda tonlarca ağırlığındaki toprak yığını altında kalan tüm işçilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda kimlik tespitleri tamamlanan işçiler bugün törenle memleketlerine uğurlandı.

 

9 İŞÇİ TOPRAĞIN ALTINDA KALMIŞTI

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi tonlarca ağırlığındaki toprak yığını altında kaldı.

İş makineleri ve yüzlerce personelin katıldığı aramalar sonunda Uğur Yıldız, Adnan Keklik, Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz madenciler, yakınlarının gözyaşları arasında memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
Aralıksız devam eden arama çalışmaları sonunda toprak altında olan Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Abdurrahman Şahin, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın da cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Erzincanda madende toprak altından çıkarılan beş işçi son yolculuklarına uğurlandı

 

DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILDI

Toprak altında çıkarılan işçilerin cenazelerinin tanınmaz halde olması nedeniyle Diyarbakır Adil Tıp Kurumunda ailelerden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırma yapıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından göçük altında kalan işçilerin tamamının toprak altından çıkarıldığı kesinleşti.
Toprak altında kalan Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Abdurrahman Şahin, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara’nın cenaze namazları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve Milletvekili Süleyman Karaman'ın da katılımlarıyla Erzincan merkez Terzibaba Camii'nde kılındı. Toplu cenaze namazının ardından işçilerin cenazelerinin memleketlerine uğurlandı.

Erzincanda madende toprak altından çıkarılan beş işçi son yolculuklarına uğurlandı

Evli, 2 çocuk babası Fahrettin Keklik ile evli ve 2 çocuk babası Şaban Yılmaz'ın cenazeleri bugün İliç ilçesinde ikindi namazını müteakip Yusuf Ziya Demir Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedilecek.
Evli 3 çocuk babası Mehmet Kazar'ın cenazesi Osmaniye'ye, evli 1 çocuk babası Abdurrahman Şahin'in cenazesi Sivas merkez, bekar olan Hüseyin Kara'nın ise Sivas'ın Gürün ilçesine gönderildi.

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#Erzincan#İliç#Maden

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