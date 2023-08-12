Ermeni cemaatinde kavga sürüyor

Haberin Devamı

ERMENİ cemaat üyesi işinsanı Levon Gagaçyan, sosyal medya hesabından Ermeni Patrikhanesi’yle ilgili yazdığı yazılar nedeniyle, Patrikhane Ruhani Meclisi tarafından aforoz edildi. Ayrıca Patrik Şahak Maşalyan ve Ruhani Kurul Başkanı İsahak Bıçakçı savcılığa başvurarak kendilerine hakaret ettiğini iddia ettikleri Levon Gagaçyan’ın yargılanmasını talep etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya paylaşımlarını incelediği Levon Gagaçyan’a sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davada yazılı savunma yapan Levon Gagaçyan, “Hiçbir şekilde Türkiye Ermenilerinin itibarını zedelemek gibi davranış içinde olmadım. Aforoz edildim. İtiraz hakkı tanınmadı. Üzüntüden dolayı Facebook hesabımdan eleştirel olarak paylaşımda bulundum” dedi.

Haberin Devamı

Levon Gagaçyan

CİMER’E ŞİKÂYET ETTİ

Levon Gagaçyan da aforoz edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurarak, “Can ve mal güvenliğime zarar oluşursa Patrikhane’deki 3 kişi sorumludur” dedi. CİMER’den gelen cevapta Gagaçyan’a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurabileceği belirtildi. Gagaçyan da bunun üzerine dini inanış hürriyetinin engellendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Gagaçyan ayrıca aforoz edilmesiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Patrik Vekili Şirvan Mürzyan’ın kendisine hakaret ettiğini iddia ederek hakkında suç duyurusunda bulundu.