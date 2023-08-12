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Ermeni cemaatinde kavga sürüyor

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#Ermeni Patrikhanesi#Levon Gagaçyan#Cimer
Ermeni cemaatinde kavga sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 07:00

Ermeni Patrikhanesi, Levon Gagaçyan’ı sosyal medya paylaşımları nedeniyle aforoz etti, kendisine de hakaret davası açtı. Gagaçyan ise karşı taraf hakkında suç duyurusunda bulundu.

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ERMENİ cemaat üyesi işinsanı Levon Gagaçyan, sosyal medya hesabından Ermeni Patrikhanesi’yle ilgili yazdığı yazılar nedeniyle, Patrikhane Ruhani Meclisi tarafından aforoz edildi. Ayrıca Patrik Şahak Maşalyan ve Ruhani Kurul Başkanı İsahak Bıçakçı savcılığa başvurarak kendilerine hakaret ettiğini iddia ettikleri Levon Gagaçyan’ın yargılanmasını talep etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya paylaşımlarını incelediği Levon Gagaçyan’a sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davada yazılı savunma yapan Levon Gagaçyan, “Hiçbir şekilde Türkiye Ermenilerinin itibarını zedelemek gibi davranış içinde olmadım. Aforoz edildim. İtiraz hakkı tanınmadı. Üzüntüden dolayı Facebook hesabımdan eleştirel olarak paylaşımda bulundum” dedi.

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Ermeni cemaatinde kavga sürüyor
Levon Gagaçyan

CİMER’E ŞİKÂYET ETTİ

Levon Gagaçyan da aforoz edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurarak, “Can ve mal güvenliğime zarar oluşursa Patrikhane’deki 3 kişi sorumludur” dedi. CİMER’den gelen cevapta Gagaçyan’a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurabileceği belirtildi. Gagaçyan da bunun üzerine dini inanış hürriyetinin engellendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Gagaçyan ayrıca aforoz edilmesiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Patrik Vekili Şirvan Mürzyan’ın kendisine hakaret ettiğini iddia ederek hakkında suç duyurusunda bulundu.

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#Ermeni Patrikhanesi#Levon Gagaçyan#Cimer

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