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Erkek arkadaşının evinde tüfekle vurulan Dilan’ın ablası: Kardeşimi o öldürdü

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#Mersin#Akdeniz#Hastane
Erkek arkadaşının evinde tüfekle vurulan Dilan’ın ablası: Kardeşimi o öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 07:00

Erkek arkadaşı Yusuf Ertaş’ın evinde pompalı tüfekle vurulup hayatını kaybeden Dilan Yaman’ın ablası Fadime Kaplan, “Olaydan birkaç gün önce kız kardeşim sanki bir şeyden korkuyor gibiydi. Kardeşimi o öldürdü” dedi.

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Mersin’in Akdeniz ilçesinde 4 Temmuz’da, erkek arkadaşı Yusuf Ertaş’ın (23) evinde pompalı tüfekle vurulan Dilan Yaman (18) ağır yaralandı. İhbarla giden ekipler, Yaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Yusuf Ertaş, polise verdiği ifadede, “Dilan’a tüfeği gösterirken kazara ateş aldı” dedi. Şüpheli Ertaş tutuklanırken, Yaman’ın cenazesi Çiftlikköy Mezarlığı’nda defnedildi. Öte yandan olayda kullanılan pompalı tüfek ile Yusuf Ertaş’ın fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştığı görüldü.

‘HAYAT DOLUYDU’

Dilan Yaman’ın ablası Fadime Kaplan (25), “Bu şahsı daha önce tanımıyorduk. Kendisini ‘Enes’ diye tanıtmış. Olayı gece öğrendik. Hastaneye gittiğimizde kardeşimiz vefat etmişti. Kardeşim hayat dolu bir kızdı; hayalleri vardı. Olaydan birkaç gün önce evden çıkmadı. Bayramda bile kimse ile görüşmedi. Sanki bir şeyden korkuyor gibiydi. Zanlı olayın kaza olduğunu söylüyor ama buna inanmıyoruz. Kardeşimi öldürdü, şikâyetçiyiz. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın” dedi.

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Erkek arkadaşının evinde tüfekle vurulan Dilan’ın ablası: Kardeşimi o öldürdü

Acılı abla Fadime Kaplan

Dilan’ın annesi Azime Yaman (58) da adalet istediklerini dile getirdi.

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#Mersin#Akdeniz#Hastane